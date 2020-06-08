В Казахстане наблюдать за бессимптомниками COVID-19 будет мобильное приложение

Главный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова 7 июня подкорректировала постановление об усилении действий по предупреждению заражений COVID-19. Одной из усилительных мер, явилось распространение среди абонентов сотовой сети, мобильного приложения для наблюдения на расстоянии за гражданами в условиях карантина, в том числе и за лицами с бессимптомными формами коронавируса, сообщает informburo.kz

Помимо этого, в документ внесены положения, уполномочивающие госпредставителей, занятых в противоэпидемической деятельности, самостоятельно принимать решения в пользу ужесточения изоляционных мер в случае ухудшения ситуации. Такими полномочиями наделили региональных санврачей, сотрудников структурных подразделений минобороны, органов национальной безопасности, внутренних дел и аппарата президента.

Что касается граждан, прибывающих аэрофлотом из-за границы, у которых при себе есть справки о прохождении ПЦР-теста с отрицательным показателем, то они освобождаются от двухдневной проверочной изоляции.

Также в постановлении, нашли отражение правила работы в офисах и организациях с соблюдением санитарно-дезинфекционного режима. Для работников определена дистанционная форма работы, при наличии персонала не более 30 лиц.