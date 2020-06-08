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СГБ Грузии продолжает расследовать межнациональный конфликт в Квемо-Картли и Кахети


Служба госбезопасности Грузии (СГБ) продолжает расследование дела о массовом разжигании этнической розни между грузинами и азербайджанцами.

СГБ сообщила о начале следствия 30 мая. В ведомстве заявили, что речь идет о разжигании розни между грузинами и этническими азербайджанцами, гражданами Грузии. Конкретные факты названы не были, однако отмечалось, что происходит подобное в регионах Квемо-Картли и Кахети.

По данным СМИ, следствие началось после конфликта из-за установленного еще в 70-х годах в Марнеули бюста большевику Нариману Нариманову, который был уроженцем этого района. Мэрия Марнеули недавно отреставрировала бюст. Против этого памятника выступила общественность Грузии и епископ Марнеули и Худжаби Георгий Джанделиани. В своей проповеди в мае он заявил, что Нариманов большевик и был главным врагом Грузии и назвал действия мэрии «оскорблением государственности» и «плевком в душу наших предков». После этого некоторые общественные организации, политики, эксперты в том числе ультранационалистический «Грузинский марш», выступили с радикальными заявлениями требующие немедленно демонтировать памятник врагу Грузии. На них крайне резко отозвался глава высшего управления мусульман Грузии, шейх Миртаг Асадов и некоторые азербайджанские общественные деятели.
 
памятник врагу

В рамках расследования в СГБ опросили главу неправительственной организации «Герати» Зурмуда Курбанова в присутствии его адвоката, сообщает сегодня Общественное телевидение.

Напомним что буквально пару дней назад очень резко выступил и Шалва Нателашвили.
Впервые за 14 веков, в этом году мы не смогли отпраздновать Гареджоба и посетить монастырь Пасхи, налицо аннексия, оккупация, агрессия — заявил на брифинге Шалва Нателашвили.

Как отметил лидер «Лейбористской партии Грузии», грузинские власти вместо того, чтобы начать двусторонние переговоры, поднять по тревоге международные организации, санкционировали грузы Алиева на территории Грузии, возбудили дело в Службе государственной безопасности, согласно которому, любому, подавшему голос в связи со сложившимися реалиями, грозит тюрьма.

«Грузинский и азербайджанский народы жили, живут и будут жить вместе. Речь идет о политике преступных правительств, от которой страдают оба народа. Поэтому через несколько месяцев, как только сменится режим Иванишвили, будет возбуждено уголовное дело за покушение на территории Грузии, которое предусматривает пожизненное заключение. Вся свора Иванишвили понесет ответственность за сдачу и отчуждение территорий Грузии. Если говорить эту правду сейчас является расовой дискриминацией, тогда мы должны прекращать и разговоры о российской оккупации, потому что это тоже может быть сочтено нам за разжигание расовой розни, мы также должны остановиться в отношении абхазского и осетинского сепаратизма — и это может быть рассмотрено как разжигание расовой розни. В конечном счете, каждая страна, когда сосед захватит её землю, пространство, святыню, должна промолчать, чтобы ей это не зачлось за разжигание расовой розни. Можете себе представить, до какой отметки дошёл коэффициент предательства в деятельности олигарха», — сказал Шалва Нателашвили.
 
По его словам, президент Алиев отнял у грузин святыни, дабы хвалиться перед избирателями, что мы хоть и не вернули Карабах, но зато придавили Грузию.

«Уже стало правилом, что мы стали колонией Алиева. В центре Тбилиси спецслужбы Алиева похитили журналиста Мухтарли, отвезли и осудили отданного им человека, и никто не поднял голос из-за этого. В связи с этим не было ни одного заявления протеста. SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) — эта мафиозная структура является совместной спецслужбой Иванишвили-Алиева, которая помимо других антигосударственных действий, поставляет газ, доставшийся нам очень высокой ценой, и грязное топливо, загрязняющее наш воздух свинцом. Теперь к этому добавился захват Давид-Гареджи, и я не пойму, что сегодня означает колония? Только этого нам ещё не хватало, мы бывали колонией великих империй, и сохраняли гордость, а теперь стали колонией Алиева и Мехрибан. Разве это не позор? Только из-за одного этого Иванишвили и его свара будут очень горько осуждены», — заявил Шалва Нателашвили.

Мы смогли заполучить соглашение, подписанное министром иностранных дел Грузии и министром иностранных дел Азербайджана 13 июня 1996 года, согласно которому Азербайджан признает, что монастырь Чичхитури, церковь Пасхи и захваченные сейчас участки являются территорией Грузии.
 
У правительства есть на руках такие документы, вот такие неопровержимые юридические факты, но оно ведет себя так трусливо, так тихо, так позорно. Ещё и нам угрожает тюрьмой. Не дождутся Иванишвили и вся эта свора, Путин и Алиев, что мы будем молчать на эту тему», — сказал Шалва



  Источник:FMG NEWS

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