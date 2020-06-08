Азербайджанцы, застрявшие на азербайджано-российской границе, объявили тотальную голодовку

Азербайджанцы, застрявшие на азербайджано-российской границе, объявили массовую голодовку



Граждане Азербайджана, которых собственные пограничники не пускают в страну, четвертые сутки проводят массовую голодовку в приграничном поселке Куллар Дагестана.



В голодовке участвуют около 200 человек. Азербайджанцы требуют открытия границы, на которой некоторые из них находятся уже более месяца. По информации азербайджанских СМИ, на границе сейчас находятся около 700 человек, которые фактически остались на улице, некоторые из них живут в автомобилях, а часть в палаточном городке.





PS