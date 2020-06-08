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Азербайджанцы, застрявшие на азербайджано-российской границе, объявили тотальную голодовку

 
Азербайджанцы, застрявшие на азербайджано-российской границе, объявили массовую голодовку

Граждане Азербайджана, которых собственные пограничники не пускают в страну, четвертые сутки проводят массовую голодовку в приграничном поселке Куллар Дагестана.

В голодовке участвуют около 200 человек. Азербайджанцы требуют открытия границы, на которой некоторые из них находятся уже более месяца. По информации азербайджанских СМИ, на границе сейчас находятся около 700 человек, которые фактически остались на улице, некоторые из них живут в автомобилях, а часть в палаточном городке.

 
PS
Азербайджанские власти не принимают собственных граждан исходя из тяжелой ситуации с распространением коронавируса (Covid-19). Помимо этого Азербайджан не в состоянии обеспечить элементарные условия для жизни своих граждан, не имеет медицинской возможности, больниц и оборудования. Гостиницы служат только для накачивания денег и развития проституции, и государство не имеет столько денег как соседняя Армения, чтобы расположить приезжающих соотечественников в 5-и звездочные гостиницы, а размещает в подвалах стадионов или пещерах. 


  Источник:FMG NEWS

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