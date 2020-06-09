Компания Masdar построит в Узбекистане крупнейшую в мире ветряную электростанцию

Церемония подписания инвестиционного соглашения между эмиратской компанией Masdar и министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялась 8 июня, согласно которому компания обеспечит проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию ветряной электростанции. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе ведомства.

Подписанное соглашение предусматривает, что Masdar построит в Навоийской области Узбекистана одну из самых больших ветряных электростанций в мире, мощностью 500 МВт.

Иностранные инвесторы, в проект, вложат свыше 600 млн долларов, это поможет создать 1 300 новых рабочих мест, как на этапе строительства, так и во время её последующей эксплуатации.

Строительные работы начнут в конце 2020 года, с вводом в эксплуатацию первой очереди генерирующих мощностей – до 250 МВт, а до конца 2023 года станция заработает на всех мощностях.

Ожидается, что эксплуатация ветряной электростанции окажет хорошее влияние на экономику Узбекистана.

Кроме того, ветряная электростанция позволит укрепить энергетический баланс государства, за счёт выработки доступной и дешевой электроэнергии в объеме 1,9 гВт/ч. в год, что эквивалентно потреблению более 500 тыс. домохозяйств.

Более того, внедрение возобновляемых источников энергии также поспособствует сокращению объёмов используемого для генерации электроэнергии природного газа – до 175 млн куб/м. в год. с перенаправлением их на другие нужды страны.

Важно отметить, это уже второй проект, реализуемый данной компанией в Узбекистане, в октябре прошлого года Masdar выиграла тендерные торги на строительство в Навоийской области солнечной электростанции мощностью 100 МВт.

Добавим, что Masdar — дочернее подразделение Mubadala, одна из ведущих международных компаний по развитию возобновляемых источников энергии в мире.

Напомним, что правительство Узбекистана и эмиратские компании Masdar и Mubadala подписали соглашение о сотрудничестве по строительству электростанций в стране во время визита Шавката Мирзиёева в ОАЭ в марте 2019 года.