Министры иностранных дел Таджикистана и Канады обсудили борьбу с COVID-19

Главы МИД Таджикистана и Канады Сироджиддин Мухриддин и Франсуа-Филипп Шампань 8 июня провели телефонные переговоры. В ходе общения чиновники обсудили итоги работы по борьбе с коронавирусом. Об этом SNG.Today сообщили в таджикском дипведомстве.

Мухриддин отметил, что республика принимает все необходимые меры для устранения инфекции в стране. Шампань, в свою очередь, предложил расширить обмен опытом в данном направлении. Госслужащие сошлись во мнении, что данный процесс должен быть реализован с акцентом на сферу экономики и здравоохранения.

Таджикский чиновник также поблагодарил правительство Канады за предоставленную гуманитарную помощь. Затем стороны обсудили основные перспективы партнёрства в различных областях.

Напомним, что власти Таджикистана и Канады особо активно взаимодействуют в аграрном секторе, сфере образования и медицины. Для поддержания данного сотрудничества реализуются проекты Канадского агентства по международному развитию (CIDA).

По состоянию на 8 июня, в РТ лабораторным путём было зарегистрировано 4609 пациентов с инфекцией COVID-19. В общей сложности удалось вылечить 2763 граждан. Умерли от соответствующего заболевания 48 человек.