Бердымухамедов провёл рабочее собрание в Международном аэропорту Ашхабада

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 8 июня провёл собрание с чиновниками в столичном международном аэропорту. В рамках совещания он поручил уделять больше внимания развитию инфраструктуры с упором на потребности жителей. Об этом SNG.Today сообщили в ИА «Туркменистан сегодня».

Обсуждение вопроса состоялось с участием зампредседателя кабмина Шамухаммеда Дурдылыева и главы городской администрации Ашхабада Язтагана Гылыджова. Место встречи было выбрано ввиду отбытия президента с официальным визитом в Лебапский велаят.

Основной акцент был сделан на развитии города с учётом создания необходимых условий для комфортной жизни граждан. Важное место в дискуссии было отведено развитию досуговой инфраструктуры.

В связи с этим Бердымухамедов поручил создать в столице больше парков и других подобных территорий с зелёными насаждениями. Кроме того, президент заострил внимание на скорейшей реализации зоны отдыха у Гуртлынского озера. По его словам, там важно создать побольше аттракционов и развлекательных комплексов.

Глава государства также поручил уделить особое внимание целевой и продуманной эксплуатации новостроек в Ашхабаде. Он отметил, что в данном направлении необходимо внедрять передовые технологии.

Напомним, что Бердымухамедов лично мониторит реализацию масштабных преобразовательных программ в Туркменистане. Он регулярно проверяет ход строительства объектов различного назначения во всех регионах страны.