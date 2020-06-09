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Защитник прав человека: В Армении нецелесообразно создавать различные профильные офисы омбудсменов

  • 09.06.2020, 14:12,
  • Армения Политика
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
Защитник прав человека: В Армении нецелесообразно создавать различные профильные офисы омбудсменов

Нецелесообразно создавать в Армении различные офисы омбудсменов, которые будут заниматься различного рода профильными вопросами. Об этом на совместном заседании постоянных парламентских комиссий в ходе обсуждения отчета об исполнении государственного бюджета на 2019 год заявил 9 июня Защитник прав человека Армении Арман Татоян, отвечая на вопросы депутатов.



По его мнению, для такой страны как Армения подобные нововведения являются довольно рискованными. «Должно быть серьезное обоснование для ослабления основного органа. Кроме того, Конституция Армении не допускает создания института, который будет повторять полномочия офиса омбудсмена», - подчеркнул Арман Татоян.





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