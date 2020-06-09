Премьер-министр Армении посетит парад Победы в Москве 24 июня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение по приглашению президента РФ Владимира Путина посетить 24 июня парад Победы в Москве. Информацию об этом в беседе с Новости Армении- NEWS.am подтвердила пресс-секретарь Никола Пашиняна Мане Геворкян.

«Премьер Пашинян 24 июня будет присутствовать на параде в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», - отметила она, добавив, что пока не известна дата отбытия премьера в Москву.

Как ранее сообщили из Минобороны Армении, в параде в честь Победы по приглашению Минобороны РФ примет участие колонна, состоящая из 75 военнослужащих ВС республики.