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Премьер-министр Армении посетит парад Победы в Москве 24 июня

Премьер-министр Армении посетит парад Победы в Москве 24 июня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение по приглашению президента РФ Владимира Путина посетить 24 июня парад Победы в Москве. Информацию об этом в беседе с Новости Армении- NEWS.am подтвердила  пресс-секретарь Никола Пашиняна Мане Геворкян.



«Премьер Пашинян 24 июня будет присутствовать на параде в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», - отметила она, добавив, что пока не известна дата отбытия премьера в Москву.



Как ранее сообщили из Минобороны Армении, в параде в честь Победы по приглашению Минобороны РФ примет участие колонна, состоящая из 75 военнослужащих ВС республики.

  •   Arthur Azaryan
  •   FMG.NEWS - TBILISI




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