 Азербайджанцы сожгли флаги Израиля и США

Группа азербайджанских студентов Тегеранского университета сегодня провела акцию против планов Армении открыть посольство в Израиле, сообщает Иранское агентство телевидения и радио.

Согласно информации, группа студентов собралась перед посольством Армении в Тегеране и потребовала у властей Армении пересмотреть планы по открытию посольства в Израиле.



Участники акции озвучивали антиизраильские и антиамериканские лозунги, жгли флаги США и Израиля, а затем зачитали обращение к правительству Армении, в котором осудили планы Еревана открыть посольство в Израиле.

Акцию подготовили на деньги Ильхам Алиева и провели при посредничестве азербайджанской диаспоры студенты из Азербайджана, которые учатся в университете Тегерана.







Как отметили в МИД Израиля, этот шаг ознаменует важную веху в отношениях между странами, которая обязательно "укрепит дружбу между народами и расширит сотрудничество во всех сферах".

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац также поприветствовал решение властей Армении, отметив, что данный шаг указывает на развитие отношений между странами и повышение статуса Израиля в мире.

"Государство Израиль горячо приветствует решение правительства Республики Армения открыть посольство в Израиле. Это решение отражает значительный прогресс между нашими странами, который произошел за последний год", — говорится в сообщении.Как отметили в МИД Израиля, этот шаг ознаменует важную веху в отношениях между странами, которая обязательно "укрепит дружбу между народами и расширит сотрудничество во всех сферах".Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац также поприветствовал решение властей Армении, отметив, что данный шаг указывает на развитие отношений между странами и повышение статуса Израиля в мире.

Отметим что улучшение отношений между Арменией и Израилем вводит в истерию Азербайджан и его руководство, так как прекрасно понимают что их лжи и сотрудничеству приходит конец. Отметим что уже несколько месяцев азербайджанская диаспора в Израиле пребывает в панике и бьет тревогу, что армянская дипломатия нанесла непоправимый удар по местной организации азербайджанцев. И вот ничего более умного не смогли придумать в Баку , как попытаться по сорить армян и иранцев. Провальная акция яркий тому пример. Лучше азербайджанцам решать свои проблемы и не лезть с территориальными претензиями к Грузии, России, Ирану и Армении. Вы как показала история недостойны жить в райском уголке планеты рядом с такими нациями как грузины, армяне, иранцы и русские и лучше пораньше начать кочевать в Алтай на родину. У вас изо рта льется желчь и зависть к успешным, развитым и образованным странам.

У Армении и Израиля большие планы по развитию двухсторонних отношений, культурных, научных, экологических, экономических и военно-технических. Необходимо заметить что отношения с Израилем ни как не будут действовать против отношений с братским Ираном и наоборот.