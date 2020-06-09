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Азербайджанцы сожгли флаги Израиля и США

 Азербайджанцы сожгли флаги Израиля и США
Группа азербайджанских студентов Тегеранского университета сегодня провела акцию против планов Армении открыть посольство в Израиле, сообщает Иранское агентство телевидения и радио.
Согласно информации, группа студентов собралась перед посольством Армении в Тегеране и потребовала у властей Армении пересмотреть планы по открытию посольства в Израиле.

Участники акции озвучивали антиизраильские и антиамериканские лозунги, жгли флаги США и Израиля, а затем зачитали обращение к правительству Армении, в котором осудили планы Еревана открыть посольство в Израиле.
Акцию подготовили на деньги Ильхам Алиева и провели при посредничестве азербайджанской диаспоры студенты из Азербайджана, которые учатся в университете Тегерана. 

 
"Государство Израиль горячо приветствует решение правительства Республики Армения открыть посольство в Израиле. Это решение отражает значительный прогресс между нашими странами, который произошел за последний год", — говорится в сообщении.
Как отметили в МИД Израиля, этот шаг ознаменует важную веху в отношениях между странами, которая обязательно "укрепит дружбу между народами и расширит сотрудничество во всех сферах".
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац также поприветствовал решение властей Армении, отметив, что данный шаг указывает на развитие отношений между странами и повышение статуса Израиля в мире.
 
Отметим что улучшение отношений между Арменией и Израилем вводит в истерию Азербайджан и его руководство, так как прекрасно понимают что их лжи и сотрудничеству приходит конец. Отметим что уже несколько месяцев азербайджанская диаспора в Израиле пребывает в панике и бьет тревогу, что армянская дипломатия нанесла непоправимый удар по местной организации азербайджанцев. И вот ничего более умного не смогли придумать в Баку, как попытаться по сорить армян и иранцев. Провальная акция яркий тому пример. Лучше азербайджанцам решать свои проблемы и не лезть с территориальными претензиями к Грузии, России, Ирану и Армении. Вы как показала история недостойны жить в райском уголке планеты рядом с такими нациями как грузины, армяне, иранцы и русские и лучше пораньше начать кочевать в Алтай на родину. У вас изо рта льется желчь и зависть к успешным, развитым и образованным странам.  
 
У Армении и Израиля большие планы по развитию двухсторонних отношений, культурных, научных, экологических, экономических  и военно-технических. Необходимо заметить что отношения с Израилем ни как не будут действовать против отношений с братским  Ираном и наоборот. 


  Источник:FMG NEWS

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