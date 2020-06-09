 
  • 21:59 – Новая дорога, связавшая Аштарак и Егвард | Таких дорог в Армении не было 
  • 21:23 – В Баку царит паника | Армения захватит наши земли вплоть до Куры 
  • 21:59 – Новая дорога, связавшая Аштарак и Егвард | Таких дорог в Армении не было 
  • 22:05 – Не позволим “старым” украсть наше будущее! | Армянская интеллигенция 
  • 18:16 – Как правильно есть мороженое: идеальная формула от ученых 
  • 17:05 – Азербайджанский террорист наказан | остерегайтесь азербайджанцев 

Новая философия войны | Министр обороны Армении Давид Тоноян

Министр обороны Армении Давид Тоноян обнародовал объемный документ, который представляет собой концепцию и видение главы ведомства по развитию Вооруженных сил страны в долгосрочной перспективе.

 

В предисловии к концепции Тоноян отмечает, что имел целью представить в общих чертах приоритетные направления армейского строительства, планы по модернизации Вооруженных сил, усовершенствованию навыков ведения боя и многие другие параметры развития ВС.

Примечательно, что министр публикует свое видение развития армии в первый день вступления в должность нового начальника Генштаба генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна. Генерал имеет репутацию высокопрофессионального и авторитетного военного. Именно поэтому не без оснований можно предположить, что тандему Тоноян-Гаспарян удастся поднять на новый уровень боеспособность Вооруженных сил и адаптировать ее к глобальным переменам.

Представлять масштабную концепцию мы не станем, акцентируем внимание лишь на некоторых, ключевых, в нашем понимании, положений.

Тоноян отмечает, что за прошедший отрезок времени задачи Армянской армии не изменились: она по-прежнему стоит на линии соприкосновения в Карабахе и границе с Азербайджаном, активно применяя новые технические средства, усовершенствованную систему и методы организации боевого дежурства.

"Наша разведка продолжает контролировать противника с более глубоким охватом, наша система ПВО несет свое дежурство, беря под прицел все больше и больше вероятных мишеней, наша авиация продолжает свой сверхзвуковой путь к достижению полноценного превосходства в воздухе. Наши инженерные и радиоэлектронные системы в каждодневном режиме усиливают свои возможности по подавлению активности противника”, – говорится в концепции.


Безусловно, быстрые перемены в армейской стратегии, отказ от наработанных годами и десятилетиями подходов – задача весьма сложная. Но для успешного противостояния современным вызовам требуются столь же современные методы и механизмы. Один из этих механизмов – укоренение в рядах ВС культуры инициативности. Для успешной нейтрализации угроз необходимо играть на опережение, уверен Тоноян.

"Для решения военно-политических, военно-экономических, военно-технических и чисто военных задач мы не имеем права быть исключительно в роли реагирующего, будь то нарушения режима перемирия, постоянная подготовка к обороне или реакция на воинственную риторику. Это путь к поражению. Мы должны проявлять инициативу и уже проделали большую работу в этом направлении”, – пишет министр.

Военное руководство сейчас взяло на вооружение новую тактику, суть которой кроется в том, чтобы обязать противника соблюдать режим перемирия, в случае необходимости прибегая к превентивным мерам. Боевая подготовка ВС Армении ни в коем случае не должна сводиться исключительно к организации обороны. Тоноян считает необходимым активное применение штурмовых подразделений, которые и должны наносить превентивные удары.


Создание мобильной, способной на быструю реакцию армии предполагает масштабное ее переоснащение – начиная от стрелкового оружия и заканчивая дальнобойными и сверхточными ракетными системами и многофункциональной авиацией. Процесс переоснащения сейчас уже стартовал, однако "мы только на начальном пути”, считает глава ведомства.

Конечная цель модернизации – это сдерживание реваншистских устремлений противника, удерживание его от соблазна начать масштабные наступательные действия. Потенциал Армянской армии должен раз и навсегда отбить у противника желание говорить с Арменией на языке ультиматумов в переговорном процессе по решению карабахской проблемы.

Кроме того, в ближайшие годы особый акцент будет делаться на создании автоматизированной системы управления войсками, что позволит обеспечить рассредоточенные и самостоятельные действия подразделений. Армейское командование считает важным качественное, а не количественное развитие ВС, делая упор на повышении огневой мощи средств и их способности к быстрому развертыванию.

А закупаемые вооружения должны быть крайне оптимальными с точки зрения эффективности, обслуживания и способности достичь перевеса. С этой точки зрения показательны многофункциональные истребители поколения 4+, которые позволяют достичь превосходства над противником в воздухе.

Бросается в глаза и подход министра к "локализации” современных тенденций развития военного искусства. Важный компонент этих тенденций – использование современных информационных технологий и автоматизированных систем при организации боя.

Одним из ключевых пунктов в стратегии развития армии является развитие военно-политических альянсов и партнерств, насыщенное активным военным и военно-техническим взаимодействием, становление действенных механизмов коллективной обороны.

По словам Тонояна, при выстраивании политики внешней безопасности руководство страны своим "политическим чутьем” видит естественных союзников и искусственных противников.
А при созидании рамок военно-политических интересов оно хорошо осознает географическое положение страны. Именно поэтому шаги Армении нацелены не только на укрепление военно-политической географии, но и на ее расширение.

Армения будет и дальше укреплять сотрудничество с союзниками и партнерами, способствуя укреплению мира и стабильности в регионе и различных географических зонах стратегических интересов.



  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 22


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Министр обороны Армении Давид Тоноян посетил ряд воинских частей Арцаха
    » Давид Тоноян посетил Армию обороны Арцаха
    » Давид Тоноян представил молодежи Диаспоры ситуацию вокруг карабахского конфликта
    » Тоноян и Кент обсудили вопросы региональной безопасности
    » Давид Тоноян, Сурен Папикян, губернаторы РА и Айк Марутян посетили Арцах
    » Мое заявление не выходит за рамки приоритетов программы правительства – Давид Тоноян
    » Вместо «территорий в обмен на мир» будет формат – «новая война за новые территории» — Тоноян
    » Министр обороны Армении встретился с губернатором штата Канзас
    » Тоноян и Каспршик обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
    » Министр обороны Армении принял посла ФРГ и нового военного атташе
    » Глава Минобороны Армении и представители посольства США обсудили ситуацию на нахиджеванском направлении
    » Президент НКР принял заместителя начальника ГШ ВС Армении
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Не позволим “старым” украсть наше будущее! | Армянская интеллигенция

    • 22:05
    • 14
    • 0

    Новая дорога, связавшая Аштарак и Егвард | Таких дорог в Армении не было

    • 21:59
    • 16
    • 0

    В Баку царит паника | Армения захватит наши земли вплоть до Куры

    • 21:23
    • 26
    • 0

    Новая философия войны | Министр обороны Армении Давид Тоноян

    • 20:41
    • 26
    • 0

    Азербайджанцы сожгли флаги Израиля и США

    • 20:25
    • 22
    • 0

    Защитник прав человека: В Армении нецелесообразно создавать различные профильные офисы омбудсменов

    • 14:12
    • 39
    • 0

    За сутки в Грузии выявлено восемь новых случаев коронавируса

    • 13:00
    • 40
    • 0

    Бердымухамедов провёл рабочее собрание в Международном аэропорту Ашхабада

    • 12:42
    • 45
    • 0

    Премьер-министр Армении посетит парад Победы в Москве 24 июня

    • 12:36
    • 39
    • 0

    Министры иностранных дел Таджикистана и Канады обсудили борьбу с COVID-19

    • 11:35
    • 44
    • 0

    Компания Masdar построит в Узбекистане крупнейшую в мире ветряную электростанцию

    • 10:00
    • 48
    • 0

    Азербайджанцы, застрявшие на азербайджано-российской границе, объявили тотальную голодовку

    • 23:48
    • 122
    • 0

    СГБ Грузии продолжает расследовать межнациональный конфликт в Квемо-Картли и Кахети

    • 23:25
    • 53
    • 0

    В Казахстане наблюдать за бессимптомниками COVID-19 будет мобильное приложение

    • 21:09
    • 55
    • 0

    Президент Украины назвал Арсена Авакова лучшим главой МВД

    • 20:50
    • 51
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58604
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54188
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48421
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44127
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 40984
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37905
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36393
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34211
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32231
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31144
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24977
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23777
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23724
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 22805
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21631
    • 0

    Не позволим “старым” украсть наше будущее! | Армянская интеллигенция

    • 22:05
    • 14
    • 0

    Новая дорога, связавшая Аштарак и Егвард | Таких дорог в Армении не было

    • 21:59
    • 16
    • 0

    В Баку царит паника | Армения захватит наши земли вплоть до Куры

    • 21:23
    • 26
    • 0

    Новая философия войны | Министр обороны Армении Давид Тоноян

    • 20:41
    • 26
    • 0

    Азербайджанцы сожгли флаги Израиля и США

    • 20:25
    • 22
    • 0

    Премьер-министр Армении посетит парад Победы в Москве 24 июня

    • 12:36
    • 39
    • 0

    За сутки в Грузии выявлено восемь новых случаев коронавируса

    • 13:00
    • 40
    • 0

    Защитник прав человека: В Армении нецелесообразно создавать различные профильные офисы омбудсменов

    • 14:12
    • 39
    • 0

    Бердымухамедов провёл рабочее собрание в Международном аэропорту Ашхабада

    • 12:42
    • 45
    • 0

    Министры иностранных дел Таджикистана и Канады обсудили борьбу с COVID-19

    • 11:35
    • 44
    • 0

    Компания Masdar построит в Узбекистане крупнейшую в мире ветряную электростанцию

    • 10:00
    • 48
    • 0

    Азербайджанцы, застрявшие на азербайджано-российской границе, объявили тотальную голодовку

    • 23:48
    • 122
    • 0

    СГБ Грузии продолжает расследовать межнациональный конфликт в Квемо-Картли и Кахети

    • 23:25
    • 53
    • 0

    В Казахстане наблюдать за бессимптомниками COVID-19 будет мобильное приложение

    • 21:09
    • 55
    • 0

    Президент Украины назвал Арсена Авакова лучшим главой МВД

    • 20:50
    • 51
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА