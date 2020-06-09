Новая философия войны | Министр обороны Армении Давид Тоноян

Министр обороны Армении Давид Тоноян обнародовал объемный документ, который представляет собой концепцию и видение главы ведомства по развитию Вооруженных сил страны в долгосрочной перспективе.

В предисловии к концепции Тоноян отмечает, что имел целью представить в общих чертах приоритетные направления армейского строительства, планы по модернизации Вооруженных сил, усовершенствованию навыков ведения боя и многие другие параметры развития ВС.

Примечательно, что министр публикует свое видение развития армии в первый день вступления в должность нового начальника Генштаба генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна. Генерал имеет репутацию высокопрофессионального и авторитетного военного. Именно поэтому не без оснований можно предположить, что тандему Тоноян-Гаспарян удастся поднять на новый уровень боеспособность Вооруженных сил и адаптировать ее к глобальным переменам.

Представлять масштабную концепцию мы не станем, акцентируем внимание лишь на некоторых, ключевых, в нашем понимании, положений.

Тоноян отмечает, что за прошедший отрезок времени задачи Армянской армии не изменились: она по-прежнему стоит на линии соприкосновения в Карабахе и границе с Азербайджаном, активно применяя новые технические средства, усовершенствованную систему и методы организации боевого дежурства.

"Наша разведка продолжает контролировать противника с более глубоким охватом, наша система ПВО несет свое дежурство, беря под прицел все больше и больше вероятных мишеней, наша авиация продолжает свой сверхзвуковой путь к достижению полноценного превосходства в воздухе. Наши инженерные и радиоэлектронные системы в каждодневном режиме усиливают свои возможности по подавлению активности противника”, – говорится в концепции.



Безусловно, быстрые перемены в армейской стратегии, отказ от наработанных годами и десятилетиями подходов – задача весьма сложная. Но для успешного противостояния современным вызовам требуются столь же современные методы и механизмы. Один из этих механизмов – укоренение в рядах ВС культуры инициативности. Для успешной нейтрализации угроз необходимо играть на опережение, уверен Тоноян.

"Для решения военно-политических, военно-экономических, военно-технических и чисто военных задач мы не имеем права быть исключительно в роли реагирующего, будь то нарушения режима перемирия, постоянная подготовка к обороне или реакция на воинственную риторику. Это путь к поражению. Мы должны проявлять инициативу и уже проделали большую работу в этом направлении”, – пишет министр.

Военное руководство сейчас взяло на вооружение новую тактику, суть которой кроется в том, чтобы обязать противника соблюдать режим перемирия, в случае необходимости прибегая к превентивным мерам. Боевая подготовка ВС Армении ни в коем случае не должна сводиться исключительно к организации обороны. Тоноян считает необходимым активное применение штурмовых подразделений, которые и должны наносить превентивные удары.





Создание мобильной, способной на быструю реакцию армии предполагает масштабное ее переоснащение – начиная от стрелкового оружия и заканчивая дальнобойными и сверхточными ракетными системами и многофункциональной авиацией. Процесс переоснащения сейчас уже стартовал, однако "мы только на начальном пути”, считает глава ведомства.

Конечная цель модернизации – это сдерживание реваншистских устремлений противника, удерживание его от соблазна начать масштабные наступательные действия. Потенциал Армянской армии должен раз и навсегда отбить у противника желание говорить с Арменией на языке ультиматумов в переговорном процессе по решению карабахской проблемы.

Кроме того, в ближайшие годы особый акцент будет делаться на создании автоматизированной системы управления войсками, что позволит обеспечить рассредоточенные и самостоятельные действия подразделений. Армейское командование считает важным качественное, а не количественное развитие ВС, делая упор на повышении огневой мощи средств и их способности к быстрому развертыванию.

А закупаемые вооружения должны быть крайне оптимальными с точки зрения эффективности, обслуживания и способности достичь перевеса. С этой точки зрения показательны многофункциональные истребители поколения 4+, которые позволяют достичь превосходства над противником в воздухе.

Бросается в глаза и подход министра к "локализации” современных тенденций развития военного искусства. Важный компонент этих тенденций – использование современных информационных технологий и автоматизированных систем при организации боя.

Одним из ключевых пунктов в стратегии развития армии является развитие военно-политических альянсов и партнерств, насыщенное активным военным и военно-техническим взаимодействием, становление действенных механизмов коллективной обороны.

По словам Тонояна, при выстраивании политики внешней безопасности руководство страны своим "политическим чутьем” видит естественных союзников и искусственных противников.

А при созидании рамок военно-политических интересов оно хорошо осознает географическое положение страны. Именно поэтому шаги Армении нацелены не только на укрепление военно-политической географии, но и на ее расширение.

Армения будет и дальше укреплять сотрудничество с союзниками и партнерами, способствуя укреплению мира и стабильности в регионе и различных географических зонах стратегических интересов.