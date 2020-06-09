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В Баку царит паника | Армения захватит наши земли вплоть до Куры

 В Баку царит паника | Армения захватит наши земли вплоть до Куры
 
В азербайджанском общественном сознании происходят интересные процессы, которые не соответствуют картине, представленной официальной пропагандой. В сфере официальной информации все безоговорочно верят в силу Ильхама Алиева и памятников его отца, а в остальных средствах массовой информации происходят интересные дискуссии, из которых становится ясно, что мало кто верит словам Алиева, а мыслящее сообщество говорит и серьезных комплексах неполноценности.

В интервью Strateq.az лидер Объединенного народного фронта Азербайджана депутат Гудрат Гасангулиев, ответив на вопрос, что люди иногда оскорбляют президента и генералов, обвиняя их в том, что они не препятствуют визиту Пашиняна в Шуши, раскрыл главный комплекс прикаспийских турок.

«Все прекрасно понимают, что мало что изменилось в регионе после тяжелого поражения в карабахской войне и унизительного соглашения о прекращении огня. Так же, как тогда мы были одни, мы и сейчас одни. Ситуация в нашей стране, территории которой были оккупированы, была хуже, чем в Украине, Молдавии и соседней Грузии. Но Запад поддерживает решение проблемы, с которой столкнулись эти страны, в рамках территориальной целостности, а в случае Азербайджана – нет», – сказал депутат.

Мыслящая часть общества не скрывает, что мир не признает территориальную целостность Азербайджана, и если они начнут войну, весь мир будет противостоять ей, и армяне захватят больше территорий.

«Многие в Азербайджане думают, что, когда начнется война, Армения с помощью своих союзников захватит наши земли до реки Куры, и они будут использовать ее для смены правительства. Но развитые западные христианские страны вводят санкции против Азербайджана и помогают Армении. И не только они, но и некоторые мусульманские государства, и если мы проиграем на этот раз, они заставят нас капитулировать. Тогда, конечно, столицей Армении станет Шуши», – сказал он.
 
«Люди, которые много лет живут в рабстве, если они снова проиграют другим народам в войне, мало думают о мести и национальной гордости, адаптируясь к новым условиям, предпочитая жить под тяжелым моральным игом», – сказал Гасангулиев. Фактически он диагностирует психологическую атмосферу в Азербайджане, которая не совпадает с воинственными заявлениями Алиева и нападками со стороны министра обороны Гасанова.

Председатель комиссии Сиявуш Новрузов заявил, что бомбардировка Шуши будет означать начало войны.
Председатель комитета народной экономической политики Азербайджана Немиат Алиев также не верит сказкам своего президента. «Ильхам Алиев говорит, что если бы у власти был Гейдар Алиев, враг не смог бы оккупировать эти земли. Вы не правы, господин Алиев. Во время правления Гейдара Алиева было оккупировано 6 районов».
 
Председатель Национального совета Джамиль Гасанли считает, что важной проблемой, стоящей перед Азербайджаном, является не проблема Еревана, а «освобождение территорий, признанных ООН и ОБСЕ». «Были опубликованы доказательств того, что правительство незаконно переводило средства на оборону на оффшорные счета, а также позорные факты, такие как получение отката от «Рособоронэкспорта» за торговлю оружием. Вместо внесения ясности глава государства "прицепился к Еревану”. Возможно, лидер воровского режима отказался от освобождения Карабаха? Когда власть перешла от отца к сыну, они не заметили 6 районов, цепляясь за абстрактную проблему».



  Источник:FMG NEWS

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