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В Москве блогера-азербайджанца лишили водительских прав

 
Instagram блогер Гусейн Гасанов лишен водительских прав на три месяца за езду с откидными номерами.
Как сообщает lenta.ru, Гасанов скрывал госномера. 10 мая российско-азербайджанский блогер был за рулем Mercedes-Benz G63 AMG красного цвета, когда его остановили сотрудники ГИБДД на проспекте Маршала Жукова в Москве. Блогер отказался подписывать составленный протокол.
У Гасанова уже имеется 714 административных штрафов за парковку на общую сумму 649 тысяч рублей и 5 штрафов за нарушение пропускного режима в Москве из-за пандемии коронавируса на сумму в 25 тысяч рублей.
 
Гасанов давно находится в центре внимания правоохранительных органов за свою любовь к дорожному хулиганству. Напомним, что в 2019 году Гусейн Гасанов устроил с друзьями ночной заезд по улицам Самары на элитных автомобилях и, естественно, с нарушением правил дорожного движения. Неслучайно значительное число российских пользователей Сети одобрили лишение блогера прав. Некоторые впрямую заявляли, что он их "достал”.
Очевидно, что Гасанов, как типичный представитель золотой молодежи, вел себя столь нагло, опираясь на неординарные финансовые возможности, которые не стеснялся демонстрировать в своих видеороликах и постах в соцсетях. Впрочем, такого рода удаль азербайджанец Гасанов демонстрирует в России, а никак не в родном Азербайджане, где купить невиновность можно было бы быстрее и проще.
 


  Источник:FMG NEWS

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