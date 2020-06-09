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Не позволим “старым” украсть наше будущее! | Армянская интеллигенция

 Не позволим
В Армении последнее время активизировались контрреволюционные силы и представители строй власти, использующие сложную ситуацию с коронавирусом в стране. Они ведут подрывную деятельность и всячески пытаются дискредитировать действующие власти, прибегая ко лжи и фальсификациям.
В связи с этим представители армянской интеллигенции – известный армянский артист Микаэл Погосян и врач Эдуард Амбарцумян обратились к соотечественникам с призывом объединиться и противостоять "старым силам”.
 
Ниже представляем текст обращения:
"Уважаемые соотечественники! Сегодня, всего через 2 года после всенародной революции, на наш общий дом готовится беспрецедентное по масштабам наступление сил прошлого. Проворовавшиеся политики и дворовые авторитеты из прошлого, которые скрываются в подвалах, бандитствующие мафиози и зарубежные агенты, которые находятся в бегах, – все те, кто были отвержены, но не повержены, "отсержены”, но не свержены, сегодня объявили войну. Войну своему народу, который вместе со всем миром переживает тяжелейшие дни. Войну стране, которая находится в состоянии войны.
Их мало. Всего 4 %. Эти 4 %, издевавшиеся над своим народом десятилетиями, решили остановить время нашей новой истории. Истории, которой мы гордимся, и гордимся не только мы, но и весь мир, и которой будут гордиться наши потомки. Эти 4 % хотят вернуть нас в интеллектуальное рабство и пытаются достичь этого, аккумулировав весь свой жалкий талант к низостям и подлостям.

Эти 4 %, втайне и открыто ненавидевшие свой народ, хотят отнять будущее у страны, убив чувство свободы в каждом из нас в отдельности и заменив его страхом полуголодного слуги. Они думают загнать нас обратно в правовой беспредел, и делают это ради одной и единственно известной им цели в жизни: воровать дальше и спасать наворованное.
Вся идейность этих «борцов» за счастье народа видна в их мотивациях. Вся их нравственность – в моменте, который они выбрали.
Вся ценность этих людей-партий и партий без людей, – в методах, которые они выбрали: ложь, клевета, подлог и измена. Вся сущность этих людей без Родины и «Родины» без людей, – в «делах», в которых они замешаны: подкуп, шантаж и предательство.

Сегодня мы должны противостоять этому. Мы, представители интеллигенции страны, призываем все обеспокоенные происходящими в стране опасными событиями здоровые силы нации поднять свой голос и объединиться. Встать на защиту своих ценностей, мобилизоваться и помочь правительству решать стоящие перед нами проблемы, кто как может, и кто чем может. Нам надо объявить войну тем, кто объявляет войну нашему будущему. Объявить войну тем, кто, играя здоровьем нации, судьбой государства, саботирует указы и приказы руководства страны. Мы выиграем этот бой своим законопослушанием и твёрдостью. Мы выстоим этот шторм своей решимостью и встанем стеной за людей, которых мы избрали и которые сегодня в архисложных и опасных условиях день и ночь трудятся, чтобы спасти корабль нашей государственности, чтобы с минимальными потерями вывести ее в безопасную гавань цивилизации. Мы не позволим ни мышам, ни крысам червоточить корабль изнутри. Не позволим им подойти к штурвалу. И не позволим им сбежать, ибо корабль наш будет на плаву и, несмотря на испытания, будет держать курс вперед.
Народу не нужны «хозяева». Он сам хозяин! Народ это понял! Остается, чтобы это поняли и те, кто отстал от своего времени и от своего народа.”

  •   Arthur Azaryan
  •   FMG.NEWS - TBILISI




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