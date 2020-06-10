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Компания из Объединённых Арабских Эмиратов инвестирует в экономику Армении 300 млн. долларов

 
Компания по возобновляемой энергетике "Masdar” из Абу Даби намерена инвестировать $300 млн. в масштабные исследования в сфере возобновляемой энергетики Армении. Об этом сообщил глава аппарата президента Армении Эмиль Тарасян.
«Договор был подписан 2 декабря 2019 года с "Фондом национальных интересов Армении” в рамках визита президента РА Армена Саркисяна в ОАЭ.
 
Согласно документу, запланировано строительство гелиостанции мощностью 400 МВт”, – сказал Тарасян в Национальном Собрании на слушаниях о выполнении бюджета за 2019 год.

Как передает телеграм-канал Баграмян26, Тарасян сообщил, что первый этап программы начат, а в мае 2020 года на территории общины Талин и Даштадем Арагацонской области стартовали работы по строительству станции.

«Программа будет носить продолжительный характер и мощности установок со временем будут увеличены», – добавил он.
 


  Источник:FMG NEWS

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