Компания из Объединённых Арабских Эмиратов инвестирует в экономику Армении 300 млн. долларов
Источник:FMG NEWS
Компания по возобновляемой энергетике "Masdar” из Абу Даби намерена инвестировать $300 млн. в масштабные исследования в сфере возобновляемой энергетики Армении. Об этом сообщил глава аппарата президента Армении Эмиль Тарасян.
«Договор был подписан 2 декабря 2019 года с "Фондом национальных интересов Армении” в рамках визита президента РА Армена Саркисяна в ОАЭ.
Согласно документу, запланировано строительство гелиостанции мощностью 400 МВт”, – сказал Тарасян в Национальном Собрании на слушаниях о выполнении бюджета за 2019 год.
Как передает телеграм-канал Баграмян26, Тарасян сообщил, что первый этап программы начат, а в мае 2020 года на территории общины Талин и Даштадем Арагацонской области стартовали работы по строительству станции.
«Программа будет носить продолжительный характер и мощности установок со временем будут увеличены», – добавил он.
- Просмотров Сегодня: 34
- Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
- Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.