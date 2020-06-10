Россияне в первую очередь хотят поехать в Армению | OneTwoTrip

Армения вошла в список стран, куда бы туристы из России хотели отправиться сразу после открытия границ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российским сервером путешествий OneTwoTrip.

Так, 23,4% россиян захотели бы отправиться в страны ближнего зарубежья. Речь идет о странах Балтии, Армении, Болгарии. Россиян привлекают также курорты Италии, Испании, Греции. Далее следуют страны Африки, Азии, США и Австралия.





Отметим, Туристический сезон в России откроется 1 июля.Отметим, Армения всегда была популярным направлением для туристов из России. Россиян привлекают в нашей стране не только 300 солнечных дней в году, но и чистый воздух, вид на гору Арарат, лазурное озеро Севан и вкусная кухня.



Об этом свидетельствуют не только многочисленные рассказы туристов из России, но и статданные.

Например, приток туристов в Армению за 9 месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, увеличился на 14,4%. При этом основной приток туристов приходится на Россию. Общее число туристов за 9 месяцев этого года составило 1,46 миллиона человек, из них 646 тысяч – россияне. По сравнению с предыдущим годом, рост числа туристов из России составил 1,3%.



Согласно официальной статистике, за тот же период число туристов из США выросло на 18,5%, из Франции – на 21%, из Ливана – на 29%, из Нидерландов – на 23%, из Южной Кореи – на 37,6%, из Китая – на 41,7%, из Японии – на 18,1%.

