 
  • 13:18 – Дикий азербайджанец сбил четверых детей на переходе в Одессе 
  • 21:23 – В Баку царит паника | Армения захватит наши земли вплоть до Куры 
  • 09:15 – Компания из Объединённых Арабских Эмиратов инвестирует в экономику Армении 300 млн. долларов 
  • 12:30 – Россияне в первую очередь хотят поехать в Армению | OneTwoTrip 
  • 12:30 – Россияне в первую очередь хотят поехать в Армению | OneTwoTrip 
  • 17:05 – Азербайджанский террорист наказан | остерегайтесь азербайджанцев 

Россияне в первую очередь хотят поехать в Армению | OneTwoTrip

самая красивая страна 
Армения вошла в список стран, куда бы туристы из России хотели отправиться сразу после открытия границ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российским сервером путешествий OneTwoTrip.
 
Так, 23,4% россиян захотели бы отправиться в страны ближнего зарубежья. Речь идет о странах Балтии, Армении, Болгарии. Россиян привлекают также курорты Италии, Испании, Греции. Далее следуют страны Африки, Азии, США и Австралия.
 
Туристический сезон в России откроется 1 июля.
Отметим, Армения всегда была популярным направлением для туристов из России. Россиян привлекают в нашей стране не только 300 солнечных дней в году, но и чистый воздух, вид на гору Арарат, лазурное озеро Севан и вкусная кухня.

Об этом свидетельствуют не только многочисленные рассказы туристов из России, но и статданные.
Например, приток туристов в Армению за 9 месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, увеличился на 14,4%. При этом основной приток туристов приходится на Россию. Общее число туристов за 9 месяцев этого года составило 1,46 миллиона человек, из них 646 тысяч – россияне. По сравнению с предыдущим годом, рост числа туристов из России составил 1,3%.

Согласно официальной статистике, за тот же период число туристов из США выросло на 18,5%, из Франции – на 21%, из Ливана – на 29%, из Нидерландов – на 23%, из Южной Кореи – на 37,6%, из Китая – на 41,7%, из Японии – на 18,1%.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 28


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Пашинян рассказал о впечатляющем ростe туристической сферы Армении
    » Число посетивших Армению туристов в первом полугодии 2019 года выросло на 12,3%
    » Директор турагентства: Огромный туристический потенциал Армении все еще остается неиспользованным
    » Глава Ростуризма: Армения заменит Грузию российским туристам
    » Армения вошла в топ-5 лучших стран для гастрономического туризма
    » Россияне считают Беларусь, Армению и Казахстан дружественным государством
    » Число туристов прибывших в Армению увеличилось на 5,2%
    » На майские праздники россияне выбирают Ереван для шопинга и турпоездок
    » Россияне выбирают Армению | Поломничество христиан 2019
    » Поток российских туристов в Грецию сократился на 62%
    » Число бедных людей в России выросло до 23 миллионов
    » Каждый пятый россиянин откажется от летнего отдыха
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    В преддверии выборов президент Белоруссии напомнил про Украину и ситуацию в США

    • 14:32
    • 8
    • 0

    Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Ливии

    • 13:32
    • 21
    • 0

    Дикий азербайджанец сбил четверых детей на переходе в Одессе

    • 13:18
    • 25
    • 0

    Россияне в первую очередь хотят поехать в Армению | OneTwoTrip

    • 12:30
    • 30
    • 0

    Бердымухамедов совершил визит в Лебапский велаят

    • 11:01
    • 30
    • 0

    Лавров и Тлеуберди обсудили визит Касым-Жомарта Токаева в Москву

    • 10:07
    • 30
    • 0

    Компания из Объединённых Арабских Эмиратов инвестирует в экономику Армении 300 млн. долларов

    • 09:15
    • 36
    • 0

    В Москве блогера-азербайджанца лишили водительских прав

    • 22:30
    • 66
    • 0

    Не позволим “старым” украсть наше будущее! | Армянская интеллигенция

    • 22:05
    • 73
    • 0

    Новая дорога, связавшая Аштарак и Егвард | Таких дорог в Армении не было

    • 21:59
    • 63
    • 0

    В Баку царит паника | Армения захватит наши земли вплоть до Куры

    • 21:23
    • 69
    • 0

    Новая философия войны | Министр обороны Армении Давид Тоноян

    • 20:41
    • 72
    • 0

    Азербайджанцы сожгли флаги Израиля и США

    • 20:25
    • 65
    • 0

    Защитник прав человека: В Армении нецелесообразно создавать различные профильные офисы омбудсменов

    • 14:12
    • 62
    • 0

    За сутки в Грузии выявлено восемь новых случаев коронавируса

    • 13:00
    • 62
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58611
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54201
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48425
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44130
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 41019
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37913
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36401
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34221
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32246
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31147
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24985
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23783
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23734
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 22822
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21637
    • 0

    Дикий азербайджанец сбил четверых детей на переходе в Одессе

    • 13:18
    • 25
    • 0

    В преддверии выборов президент Белоруссии напомнил про Украину и ситуацию в США

    • 14:32
    • 8
    • 0

    Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Ливии

    • 13:32
    • 21
    • 0

    Бердымухамедов совершил визит в Лебапский велаят

    • 11:01
    • 30
    • 0

    Лавров и Тлеуберди обсудили визит Касым-Жомарта Токаева в Москву

    • 10:07
    • 30
    • 0

    Россияне в первую очередь хотят поехать в Армению | OneTwoTrip

    • 12:30
    • 30
    • 0

    Компания из Объединённых Арабских Эмиратов инвестирует в экономику Армении 300 млн. долларов

    • 09:15
    • 36
    • 0

    Не позволим “старым” украсть наше будущее! | Армянская интеллигенция

    • 22:05
    • 73
    • 0

    Новая дорога, связавшая Аштарак и Егвард | Таких дорог в Армении не было

    • 21:59
    • 63
    • 0

    В Москве блогера-азербайджанца лишили водительских прав

    • 22:30
    • 66
    • 0

    В Баку царит паника | Армения захватит наши земли вплоть до Куры

    • 21:23
    • 69
    • 0

    Новая философия войны | Министр обороны Армении Давид Тоноян

    • 20:41
    • 72
    • 0

    Азербайджанцы сожгли флаги Израиля и США

    • 20:25
    • 65
    • 0

    Премьер-министр Армении посетит парад Победы в Москве 24 июня

    • 12:36
    • 64
    • 0

    За сутки в Грузии выявлено восемь новых случаев коронавируса

    • 13:00
    • 62
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА