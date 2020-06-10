Лавров и Тлеуберди обсудили визит Касым-Жомарта Токаева в Москву

Главы МИД России и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди 9 июня, в формате видеоконференцсвязи, обсудили вопросы двустороннего и международного сотрудничества двух стран, а также предстоящий официальный визит казахстанского президента в Москву. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

Прежде всего, «сверены часы» в плане подготовки к важным двусторонним политическим событиям. В частности, участие главы Казахстана в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 24 июня 2020 года на Красной площади.

В этом контексте, министры отметили, что общее историческое наследие имеет объединяющее значение для двух народов, а именно героический подвиг советского народа в победе над фашизмом.

Важно помнить народам России и Казахстана, что принципиальное значение имеет «противодействие» попыткам фальсификации истории, переписывания итогов ВОВ, героизации фашистках преступников и их приспешников.

Лавров и Тлеуберди поговорили о подготовке к проведению в ноябре 2020 года в городе Кокшетау, XVII Форума межрегионального сотрудничества с участием глав России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

Имеет смысл сказать о том, что главы внешнеполитических ведомств затронули текущее состояние и перспективы развития российско-казахстанского стратегического партнёрства в политическом, экономическом секторах, в том числе, в транзитно-транспортном, энергетическом и военно-техническом направлениях. Также, рассмотрены вопросы кооперации по линии СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ и ООН.

Более того, стороны договорились о дальнейшей борьбе с наркотрафиком, защиты традиционных ценностей, противодействию христиано- и исламофобии.

К тому же, министры высказали заинтересованность в проведении третьей встречи в формате ЦА5 + Россия на уровне МИД.

Напомним, что 18 декабря 2019 года, ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма и расовой дискриминации, «за» проголосовали – 133 страны, в том числе и Казахстан, воздержались – 52 государства, США и Украина проголосовали «против» принятого документа.

Добавим, что 26 мая президент Казахстана принял приглашение Владимира Путина посетить парад Победы в качестве почётного гостя.