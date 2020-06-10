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Бердымухамедов совершил визит в Лебапский велаят

  • 10.06.2020, 11:01,
  • В Мире + Европа
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Бердымухамедов совершил визит в Лебапский велаятТуркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 9 июня посетил ряд сельскохозяйственных угодий в Лебапском велаяте. В рамках рабочего визита он пообщался с фермерами и ознакомился с работой сельхозтехники. Об этом SNG.Today сообщили в госинформагентстве «Туркменистан сегодня».

В первую очередь, Бердымухамедов прибыл в дайханское хозяйство Watan. Там он лично пообщался с арендатором Бердымуратом Нармедовым, который выращивает пшеницу вместе со своей семьей. Земледелец отметил, что ожидает получить 40-45 центнеров зерна с каждого из 20 гектаров земли.

После этого президент ознакомился с работой сельскохозяйственной техники от компаний CLAAS, John Deere, Case, New Holland, а также от Минского тракторного завода.

Следующая остановка была сделана у дайханского объединения Tebigy ekin, возглавляемого предпринимателем Рустемом Бяшимовым. Бизнесмен показал участки, где выращиваются овощи и картофель. Он также подчеркнул, что с каждого из 370 гектаров земли планируется получить 200 центнеров урожая.

Лидер страны, в свою очередь, оценил качество соответствующей работы. Он поручил вице-премьер-министру Эсенмураду Оразгелдиеву расширить работу по развитию семеноводства с привлечением ведущих туркменских учёных.

Затем Бердымухамедов направился с рабочим визитом в Марыйский велаят.

Напомним, что на данный момент минсельхоз ведёт планомерную работу по цифровизации системы управления в аграрном секторе. Изменения направлены на повышение урожайности во всех регионах.





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