Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Ливии

Между министрами иностранных дел Российской Федерации и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушолгу 8 июня состоялся телефонный разговор. Стороны обсудили ряд вопросов региональной политики. Об этом FMG.NEWS сообщили введомства.

Прежде всего, министры обменялись мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке. В связи с этим, они выразили надежду на скорейшее преодоление тупика в вопросе палестино-израильского урегулирования, которое должно произойти путём прямых переговоров сторон, при поддержке «квартета» международных посредников, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества.

Также, отмечается, что министры выразили желание содействовать мирному урегулированию ливийского конфликта.

В отношении ситуации в Сирии, рассмотрен ход выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации.

Более того, в ходе беседы, были подняты вопросы развития туризма после окончания эпидемии коронавируса.

Добавим, что премьер-министр России Михаил Мишустин 7 июня объявил, что РФ открывает границы для выезда граждан за рубеж, с целью работы, учёбы или лечения родственников.

Добавим, что глава Палестины Махмуд Аббас, в мае этого года, заявил о решении разорвать все соглашения, также в области безопасности, с Израилем и США.