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В преддверии выборов президент Белоруссии напомнил про Украину и ситуацию в США

  • 10.06.2020, 14:32,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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В преддверии выборов президент Белоруссии напомнил про Украину и ситуацию в СШАПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко 9 июня встретился с руководящим составом государственных и правоохранительных органов. Повесткой встречи стали вопросы обеспечения национальной безопасности. В ходе совещания, президент напомнил про Украину и ситуацию в США. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Открыв заседание, Лукашенко вынес на обсуждение вопросы проведения избирательной кампании и выборов президента страны. Глава государства указал на то, что не все кандидаты хотят участвовать в миссии цивилизовано. Президент сказал, что очень много нарушений, ради обретения симпатии людей, много популистских лозунгов и пустых обещаний. Лидер страны выразил уверенность, что народ проанализирует, сделает выводы и сам в этом разберётся.

Александр Лукашенко заострил внимание на недопустимости трансформации обычных акций по сбору подписей в несанкционированные митинги, где нарушаются законы и моральные нормы. Президент подчеркнул, что допускать попирание законности нельзя, все помнят как развивалась ситуация на Украине, потом придётся дорого платить. Поэтому закон должен быть безукоризненно соблюдён, сказал президент и потребовал привлекать к ответственности за агрессию в адрес служителей закона.

По словам главы республики, возникла нехорошая ситуация с угрозами в сторону членов участковых комиссий и их семей. Президент, перед главами прокуратуры, СК и МВД, поставил задачи взять эти обстоятельства под жесточайший контроль, если существуют факты угроз, то это преступление, а оно преследуется по закону, констатировал президент.    

Лукашенко также сказав, что — "демократия демократией, а беспредела быть не должно", напомнил про ситуацию в США, на примере того, как в "супердемократичных государствах обошлись с протестующими".





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