Власти Молдовы отметили улучшение в части бюджетных поступлений

Также, лидер страны обратил внимание на обстановку в сельском хозяйстве, где подчеркнул, что продовольственная безопасность страны обеспечена.
По словам президента, он ознакомился с трудной ситуацией в четырёх населённых пунктах государства и в течение нескольких дней планирует побывать ещё в трёх регионах.
Кроме того, Додон сообщил о том, что в ближайшее время завершатся тендеры по реконструкции дорожной инфраструктуры национального значения. Далее будет стартовать восстановление автомагистралей.
Глава государства заявил, что ремонт дорог будет проходить в каждом районе республики, и отметил, что все данные обещания жителям, власти страны выполняют.