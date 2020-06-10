Власти Молдовы отметили улучшение в части бюджетных поступлений

Глава государства Молдова Игорь Додон 8 июня провёл еженедельное совещание с главой правительства Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной. Во время беседы, стороны высоко оценили улучшение ситуации в части бюджетных поступлений, что на данный момент позволяет своевременно выплачивать зарплаты, пенсии и адресные социальные компенсации. Об этом сообщает

Также, лидер страны обратил внимание на обстановку в сельском хозяйстве, где подчеркнул, что продовольственная безопасность страны обеспечена.

По словам президента, он ознакомился с трудной ситуацией в четырёх населённых пунктах государства и в течение нескольких дней планирует побывать ещё в трёх регионах.

Кроме того, Додон сообщил о том, что в ближайшее время завершатся тендеры по реконструкции дорожной инфраструктуры национального значения. Далее будет стартовать восстановление автомагистралей.

Глава государства заявил, что ремонт дорог будет проходить в каждом районе республики, и отметил, что все данные обещания жителям, власти страны выполняют.