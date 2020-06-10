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В Туркменистане компания WTL работает с учётом сохранения экологической среды

  • 10.06.2020, 17:40,
  • В Мире + Европа
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В Туркменистане компания WTL работает с учётом сохранения экологической средыВ Туркменистане охрана окружающей среды обеспечивается в целом ряде отраслей промышленности, связанных как с добычей нефти, так и с её транспортировкой, переработкой и использованием. Как рассказал онлайн-радио «Голос СНГ» директор филиала Westport Trading Europe Limited в Туркменистане, Аллаберды Ильясов, американской компанией созданы образцы оборудования нового поколения, успешно используемого в процессах нефтепереработки. Специалисты компании разрабатывают ряд проектов для промышленной отрасли с учётом сохранения экологической среды.

Стоит отметить, что актуальными направлениями в области сохранения природы при добыче и переработке нефти и газа являются разработка экологически чистых процессов и утилизация отходов, очистка газовых выбросов нефтехимических производств, очистка сточных вод, мониторинг загрязнений окружающей среды нефтью и нефтепродуктами и другие.

— К числу важнейших направлений предотвращения загрязнения атмосферы относится совершенствование технологических процессов. Кроме этого, нефтеперерабатывающие предприятия оснащаются системами очистки (отстаивание, фильтрация, микробиологическая и химическая очистка сточных вод и другие). Немаловажное значение для здоровья людей имеет экологически чистая вода. Для многих стран мира проблема обеспечения населения доброкачественной питьевой водой, рационального водопользования в промышленности и сельском хозяйстве является весьма болезненной. Несомненно, перспектива экологически устойчивого развития любого государства напрямую связана с обеспечением устойчивого роста систем водоснабжения городов и посёлков. Обеззараживание воды в современных условиях превратилось в сложную комплексную проблему, поэтому её следует рассматривать с учётом эпидемиологической, гигиенической, экологической, экономической и технологической составляющих, — отметил Ильясов.

Сейчас специалисты компании приступили к строительству комплекса установок замедленного коксования и деасфальтизации гудрона (УЗК-ДАГ). Установка замедленного коксования (УЗК) предназначена для переработки всех тяжёлых остатков на заводе (гудроны, нефтешламы, асфальты и другие остаточные продукты) в более ценные светлые нефтепродукты (бензин, дизельные топлива) и электродный кокс.

Добавим, для сохранения экологического благополучия во всех отраслях национальной экономики страны внедряются современные, более совершенные технологии. Также, предпринимаются соответствующие меры в целях повышения эффективности контроля за чистотой атмосферы, соответствия экологическим стандартам и требованиям заводов и фабрик, других объектов принимаются соответствующие меры, которые в обязательном порядке проходят соответствующую экспертизу по их безопасности для окружающей среды.





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