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МИД Армении приветствует инициативу Египта по прекращению огня в Ливии

  • 10.06.2020, 16:37,
  • В Мире + Европа
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МИД Армении приветствует инициативу Египта по прекращению огня в ЛивииПресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян рассказала, что армянская сторона продолжает следить за развитием событий в Ливии. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно позиции армянского МИД, главное в данном конфликте – это политический диалог, так как, именно это поможет создать условия для прочного мира в Ливии.

Важно отметить, что Армения приветствует инициативу Арабской Республики Египет по налаживанию политического диалога и прекращению огня между конфликтующими внутриливийскими сторонами.

Кроме того, армянская сторона надеется, на то, что все стороны конфликта в Ливии сядут за стол переговоров во имя блага и безопасности народа страны, а также для преодоления кризиса и утверждения долгосрочного мира.

Добавим, что после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году, Ливия перестала существовать как единое государство. На сегодняшний день на востоке страны заседает избранный народом парламент, который сотрудничает с ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, а на западе и в Триполи, правит, сформированное при поддержки ООН и ЕС, правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.





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