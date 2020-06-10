Правительство Казахстана отметило уверенный экономический рост

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 9 июня провёл правительственную видеоконференцию, посвящённую соц-эконом развитию, по итогам пяти месяцев 2020 года. В ходе совещания была отмечена уверенная динамика реального роста показателей и активизация в деловых кругах. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе премьер-министра

Участники заседания, в своих рапортах, отразили, что принятые кабинетом меры и накопленный в национальной экономике потенциал, несмотря на кризисную ситуацию в мире и спад активности внутри страны, позволили сохранить динамику роста реального экономического сектора. Положительные показатели зафиксированы в горнодобывающей, обрабатывающей, машиностроительной и лёгкой промышленностях.

В сфере АПК, также, отмечено повышение объёма валовой продукции. Соответствующие руководители сообщили, что это стало возможным благодаря завершению в оптимальные сроки весенне-полевых работ. На заседании отметили, что с поэтапным снятием карантина пробуждается деловая активность в секторе услуг, в сферах транспорта и торговли.