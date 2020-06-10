Дикий азербайджанец сбил четверых детей на переходе в Одессе

В Одессе гражданин Азербайджана без водительских прав сбил на пешеходном переходе четверых детей, сообщает glavnoe.ua.

Как рассказывают очевидцы происшествия, удар был настолько сильный, что «дети улетели без обуви».

Водитель наехал на детей на зеленый свет. По счастливой случайности, дети остались живы, но получили травмы различной тяжести. Один из пострадавших госпитализирован.



Совершивший преступление водитель вел себя крайне агрессивно и неадекватно. Он угрожал родителям пострадавших детей расправой и кричал в своей безнаказанности. Позже на место происшествия прибыли знакомые азербайджанца, которые начали оказывать давление на полицию и свидетелей. Грозили потом их найти и как следует наказать.

«Водитель не имеет прав, не имеет гражданства, имеет многочисленные нарушения, вел себя неадекватно», — сообщила мама одного из пострадавших детей.



На месте собравшиеся украинцы говорили что им надоели эти невоспитанные, наглые азербайджанцы, которые ведут себя по хамски и всегда или накуренные или пьяные. Из-за них на каждом шагу или поножовщина или аварии.