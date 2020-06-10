Разоблачение азербайджанской лжи | ВИКИПЕДИЯ

Редактор русской Википедии разоблачает азербайджанскую ложь

Редактор русской Википедии Вадим Гомоз, занимающийся армянской проблематикой, в беседе c директором проекта "HAYASA” Тиграном Манасяном рассказал о фальсификациях исторических фактов Азербайджаном.

Гомоз начал заниматься армянской тематикой на Википедии после того, как заметил искажение фактов и продвижение личных мнений и оценок в материалах по истории Закавказья, которые вызывают широкий ажиотаж, особенно, среди армян и азербайджанцев.

Гомоз также является автором статьи о Геноциде армян, которая была признана лучшей статьей на Википедии, и 24 апреля весь день находилась на главной странице сайта. Вместе с тем он написал также статью об отрицании факта



Он отметил, что пишет свои статьи, основываясь лишь на исторических фактах и на данных авторитетных независимых источников.

Вадим Гомоз рассказал на примере статьи о великом иранском поэте Низами Гянджеви, как азербайджанцы пытаются исказить историю и всячески приписать себе те или иные заслуги. Не сумев доказать, что Низами азербайджанский поэт, они попытались исправить "персидский” на "персоязычный” поэт, однако редакция оказалась против. При этом специалист отметил, что Низами – однозначно персидский поэт, независимо от своего происхождения, ведь он – продукт персидской культуры. Таким же образом и Пушкин, имея африканские корни, не стал эфиопским поэтом, а Лермонтов с шотландским происхождением – шотландским. Оба они – русские поэты. Также и Айвазовский, будучи армянином по происхождению, является русским художником и представителем русской школы живописи, в отличие, например, от Мартироса Сарьяна. Редактор русской Википедии Вадим Гомоз, занимающийся армянской проблематикой, в беседе c директором проекта "HAYASA” Тиграном Манасяном рассказал о фальсификациях исторических фактов Азербайджаном.Гомоз начал заниматься армянской тематикой на Википедии после того, как заметил искажение фактов и продвижение личных мнений и оценок в материалах по истории Закавказья, которые вызывают широкий ажиотаж, особенно, среди армян и азербайджанцев.Гомоз также является автором статьи о Геноциде армян, которая была признана лучшей статьей на Википедии, и 24 апреля весь день находилась на главной странице сайта. Вместе с тем он написал также статью об отрицании факта Геноцида , дав ответы на все аргументы "отрицателей”.Он отметил, что пишет свои статьи, основываясь лишь на исторических фактах и на данных авторитетных независимых источников.Вадим Гомоз рассказал на примере статьи о великом иранском поэте Низами Гянджеви, как азербайджанцы пытаются исказить историю и всячески приписать себе те или иные заслуги. Не сумев доказать, что Низами азербайджанский поэт, они попытались исправить "персидский” на "персоязычный” поэт, однако редакция оказалась против. При этом специалист отметил, что Низами – однозначно персидский поэт, независимо от своего происхождения, ведь он – продукт персидской культуры. Таким же образом и Пушкин, имея африканские корни, не стал эфиопским поэтом, а Лермонтов с шотландским происхождением – шотландским. Оба они – русские поэты. Также и Айвазовский, будучи армянином по происхождению, является русским художником и представителем русской школы живописи, в отличие, например, от Мартироса Сарьяна.



Комментируя формулировку Википедии о сложении азербайджанского этноса в XV-XVI вв., Вадим Гомоз отметил, что это – очень условное определение, и касается лишь шиитизации огузоязычных племен Южного Кавказа и северного Ирана. Что же касается складывания азербайджанской политической нации, то это – нетипичный и наносной для мусульманского общества конструкт, «подсмотренный» условно азербайджанскими интеллигентами начала XX в. в Европе. Само возникновение Азербайджанской демократической республики 1918 года, по мнению Гомоза, – результат попыток этих европоцентричных интеллектуалов ответить на вопрос «А кто мы?».



Комментируя статью о событиях в Ходжалы, специалист заявил, что считает, что в ней «виноваты все стороны», и отринул претензии азербайджанцев на определение этих событий как «

Вместе с тем Гомоз отметил, что Википедия, как и любая другая энциклопедия, не может считаться источником информации, и в научных работах ссылок на нее быть не может. Википедия – это собрание взглядов на какой-либо предмет. Комментируя статью о событиях в Ходжалы, специалист заявил, что считает, что в ней «виноваты все стороны», и отринул претензии азербайджанцев на определение этих событий как « геноцид ».Вместе с тем Гомоз отметил, что Википедия, как и любая другая энциклопедия, не может считаться источником информации, и в научных работах ссылок на нее быть не может. Википедия – это собрание взглядов на какой-либо предмет.



Коснулись собеседники и книги проазербайджанского историка Олега Кузнецова «Правда о мифах карабахского конфликта». Гомоз рассказал, как во время ее презентации задавал автору элементарные вопросы по истории Армении и Азербайджана, на которые Кузнецов не смог ответить. Это свидетельствует о его непрофессионализме, а, соответственно, и его книга не несет в себе никакой ценности. Гомоз добавил, что Кузнецов пишет чисто для внутренней азербайджанской аудитории и вне Азербайджана не представляет интереса.

Такой же формулировкой для внутреннего употребления считает специалист и «претензии» президента Азербайджана Ильхам Алиев на «Иреванское ханство» и другие армянские территории.



Более подробно – в видеоматериале HAYASA:



