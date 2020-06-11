В Украине зафиксирован суточный антирекорд по числу заболевших COVID-19

В Украине за сутки было зарегистрировано 689 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это антирекорд за всё время активности коронавируса. Об этом SNG.Today сообщили 11 июня в пресс-службе минздрава.

Чиновник отметил, что причина такого роста заболеваемости кроется в безответственности граждан страны. Он подчеркнул, что украинцы пренебрегают основными правилами безопасности после смягчения карантинных ограничений.

— Подобная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Украине впервые. Даже в трудные временя, а именно в апреле, у нас не было такого суточного прироста больных COVID-19, — заявил Степанов.

Министр в ходе брифинга настоятельно рекомендовал гражданам придерживаться рекомендаций минздрава. Он подчеркнул, что карантин в стране не отменен, и угроза заболеть всё ещё существует. Степанов также добавил, что не снимает с себя ответственности за происходящее.

Госслужащий заявил о принятии дополнительных мер в связи с увеличением числа заражённых. Конкретной информации по этому поводу он не предоставил.

По состоянию на 11 июня, в Украине было зарегистрировано 29 070 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших составило 865 человек. За всё время украинским медикам удалось вылечить 13 141 инфицированного.