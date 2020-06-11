Майкл Помпео похвалил Узбекистан за прогресс в сфере религиозных свобод

Под руководством Майкла Помпео, государственный департамент США 10 июня опубликовал очередной доклад по религиозной свободе за 2019 год, в котором оценивается состояние свободы вероисповедания в мире, в том числе и в Узбекистане. Об этом SNG.Today 11 июня сообщили вМИД Узбекистана.

Отметим, что документ публикуется ежегодно и на его основе госсекретарём США принимается решение об отнесении того или иного государства к спискам – «стран, вызывающих особую обеспокоенность».

Вчера доклад представил госсекретарь США Майкл Помпео. Он подчеркнул приоритетную значимость вопросов обеспечения религиозных свобод и дал оценку обстановки в ряде стран мира.

Помпео отдельно отметил положительные тенденции в сфере обеспечения религиозных свобод, достигнутые Узбекистаном.

– В Узбекистане предприняты серьёзные шаги по улучшению ситуации с религиозной свободой, и эти шаги продолжаются. У меня была замечательная беседа с религиозными лидерами, когда я был в этой стране в начале года, – заявил Майкл Помпео.

По его словам, американское ведомство не зафиксировало ни одного случая рейдов правоохранительных органов против незарегистрированных религиозных групп в 2019 году, по сравнению со 114 подобными рейдами в 2018.

– Это большие успехи, реальный прогресс, – подчеркнул госсекретарь США.

Затем, посол по особым поручениям в сфере религиозных свобод Сэм Браунбэк также подчеркнул, что благодаря прогрессу, Узбекистан был исключён из списка государств, вызывающих особую обеспокоенность в сфере религиозных свобод.

Добавим, что в декабре 2018 года глава госдепа своим решением официально вывел Узбекистан из данной категории.

Кроме того, доклад прокомментировала заместитель председателя комиссии США по международной религиозной свободе Надин Маэнза. Она отметила, что не многие государства предпринимают такие же меры как Узбекистан для обеспечения свободы вероисповедания.

– Отрадно видеть признание прогресса и достижений Узбекистана со стороны главы госдепартамента, – отметила Надин Маэнза.

К тому же, позитивные изменения замечены в Гамбии и ОАЭ.

Доклад о свободе религии составляется госдепом США на основании нацзакона о международной религиозной свободе от 1998 года. В связи с этим, госсекретарь США может готовить рекомендации о включении тех или иных стран и организаций в черный список злостных нарушителей свободы вероисповедания с последующим введением в отношении них санкций.