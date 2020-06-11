В Илийском районе Алматинской области спецслужбы тушат большой пожар

В Алматинской области в Илийском районе, на полигоне бытовых отходов, пожарные службы и подразделения ДЧС борются с пожаром. Возгорание началось 10 июня днём, сообщает МИА Казинформ

Пожар распространился на площади в 3 гектара. Вся площадь бытовой свалки занимает 38 гектаров. Как сообщили в ДЧС области, с огнём боролись всю ночь. В ликвидации пожара задействованы сотрудники ДЧС - 40 человек и акимата Илийского района, более 25 представителей, а также технические ресурсы.

Сейчас к тушению огня подключили вертолёт, оснащённый водосливным баком, который за рейс доставляет, до мест охваченных пламенем, 3 тонны воды. Непосредственно к участкам, где ещё горят отходы, бесперебойно доставляется вода. На данном этапе специалисты службы спасения рекультивируют красную зону и засыпают грунтом очаги возгорания.

О пожаре, переросшем в опасную стадию, в отделение ДЧС сообщили в половине третьего дня, с тех пор работы по тушению огня ведутся беспрерывно. Также, сообщалось о том, что по причине задымления и ухудшения видимости, на трассе «Алматы-Капшагай» произошло массовое ДТП.