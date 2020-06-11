Армения поучаствовала в форуме малых государств

Руководитель внешнеполитического ведомства Армении Зограб Мнацаканян 10 июня принял участие в онлайн-форуме «75 лет со дня принятия Устава ООН: многосторонность в фрагментарном мире». Об этом SNG.Today 11 июня сообщили вдипведомства закавказской республики.

В первую очередь, с приветственной речью выступили глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан, председатель 74-й Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде, генсек ООН Антониу Гутерриш, а также президент совета старейшин Мэри Робинсон.

Сингапурский министр напомнил, что его страна учредила FOSS в 1992 году для малых государств, чтобы совместно объединить общее дело для «стратегического веса» в мире. По его словам, из первоначальной группы из 16 государств, число членов FOSS, на сегодняшний день, выросло до 108 стран.

В своём выступлении, Зограб Мнацаканян поблагодарил Вивиана Балакришнана за организацию этого онлайн-форума, посвящённого 75-летию Устава ООН.

Мнацаканян подчеркнул, что 193 государства-члена ООН, в том числе малые государства, выражают право всех наших народов на самоопределение, суверенный голос в международных отношениях, совместную работу по выполнению положений Устава ООН.

Глава МИД Армении, вновь подчеркнул о необходимости поддержать призыв генсека ООН к глобальному прекращению огня.

Также, Зограб Мнацаканян отметил, что обязательство наших партнёров по форуму – это объединить усилия в борьбе против предотвращения массовых и будущих преступлений.

Напомним, что в основу Устава ООН вошли предложения выработанные представителями СССР и КНР, Великобритании и США, документ подписали 26 июня 1945 года.