Граждане Таджикистана рассказали о последствиях природного бедствия

О жизни после мощного схода селей и оползней рассказали жители квартала Чорбог Хуросонского района в Таджикистане. Пострадавшие граждане отметили, что сейчас они заняты восстановлением жилых сооружений. Об этом SNG.Today сообщили 10 июня в госинформагентстве «Ховар».

Соответствующий катаклизм произошёл 14–16 мая в нескольких сёлах, а именно в ряде населённых пунктов Хатлонской области РТ. В результате схода селей пострадало 338 домов. Мощные грязевые потоки полностью разрушили 14 жилых сооружений.

На данный момент в Хуросонсом районе в условиях сильный жары (около 40 градусов) в строительных работах задействовано свыше 800 граждан. Сюда входят пострадавшие семьи, волонтёры из Государственного университета Бохтара имени Носира Хусрава, а также сотрудники КЧС.

Каждая семья получила от правительства 8 соток земли. Жители района планируют до начала осени завершить строительство 67 домов с учётом налаживания коммуникационной системы.

В рамках господдержки для соответствующих жителей предоставляются продукты питания, питьевая вода. Каждый день в зоне бедствия готовится 100 кг плова.

Напомним, что всем пострадавшим семьям, по поручению главы государства Эмомали Рахмона, в первые дни после бедствия было отправлено 55 тонн муки, макаронных изделий, лука, риса, масла, моркови.