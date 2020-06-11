На туркмено-иранской границе введён в эксплуатацию автомобильный мост

Над рекой Теджен на границе между Туркменистаном и Ираном 8 июня был введён в эксплуатацию автомобильный мост. Церемония открытия состоялась на контрольно-пропускном пункте Серахс-Серахс. Об этом SNG.Today сообщили 10 июня в информационном агентстве «Туркменистан сегодня».

Общая длина сооружения составляет 96 метров. По инженерно-техническим параметрам мост шириной 15,1 метра в состоянии выдерживать сильные подземные толчки.

Для зарубежного транзита в рамках соответствующего проекта также была проложена автотрасса Теджен-Серахс. Дорога будет использоваться для легковых и большегрузных крупнотоннажных машин, которые пересекают Туркменистан и Иран.

Кроме того, в конце декабря планируется открыть участок автобана Ашхабад-Туркменабат — Ашхабад-Теджен. Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что строительство данной автотрассы обеспечит для транзитного грузового потока доступ к системе дорог, идущей вплоть до Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, что правительство Туркменистана активно развивает транзитно-транспортную инфраструктуру в государстве. Ярким тому примером служат международный маршрут Казахстан-Туркменистан-Иран и ЖД магистраль Керки-Имамназар-Акина, которая связывает Туркменистан и Исламскую Республику Афганистан.