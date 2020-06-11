 
  • 17:59 – На туркмено-иранской границе введён в эксплуатацию автомобильный мост 
  • 11:03 – Майкл Помпео похвалил Узбекистан за прогресс в сфере религиозных свобод 
  • 09:15 – Компания из Объединённых Арабских Эмиратов инвестирует в экономику Армении 300 млн. долларов 
  • 14:50 – Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна более 89% | Опрос весна-лето 2020 
  • 12:30 – Россияне в первую очередь хотят поехать в Армению | OneTwoTrip 
  • 18:43 – В Перми азербайджанец сбил насмерть 24-летнюю девушку 

На туркмено-иранской границе введён в эксплуатацию автомобильный мост

  • 11.06.2020, 17:59,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
На туркмено-иранской границе введён в эксплуатацию автомобильный мостНад рекой Теджен на границе между Туркменистаном и Ираном 8 июня был введён в эксплуатацию автомобильный мост. Церемония открытия состоялась на контрольно-пропускном пункте Серахс-Серахс. Об этом SNG.Today сообщили 10 июня в информационном агентстве «Туркменистан сегодня».

Общая длина сооружения составляет 96 метров. По инженерно-техническим параметрам мост шириной 15,1 метра в состоянии выдерживать сильные подземные толчки.

Для зарубежного транзита в рамках соответствующего проекта также была проложена автотрасса Теджен-Серахс. Дорога будет использоваться для легковых и большегрузных крупнотоннажных машин, которые пересекают Туркменистан и Иран.

Кроме того, в конце декабря планируется открыть участок автобана Ашхабад-Туркменабат — Ашхабад-Теджен. Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что строительство данной автотрассы обеспечит для транзитного грузового потока доступ к системе дорог, идущей вплоть до Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, что правительство Туркменистана активно развивает транзитно-транспортную инфраструктуру в государстве. Ярким тому примером служат международный маршрут Казахстан-Туркменистан-Иран и ЖД магистраль Керки-Имамназар-Акина, которая связывает Туркменистан и Исламскую Республику Афганистан.





  •   Просмотров Сегодня: 30


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Туркменистан соединит Европу и Азию в рамках Цифрового шёлкового пути
    » Около 82 тыс. тонн риса планируется произвести в Туркменистане
    » Ашхабад и Бухарест провели консульские консультации
    » Грузия и Армения обсудили строительство «Моста дружбы» на границе
    » В Ашхабаде появится новый автомобильный туннель
    » Глава Туркменистана утвердил состав туркмено-узбекской межправкомиссии
    » Ашхабад и Душанбе обсудили строительство железной дороги через Афганистан
    » Премьер-министр Малайзии совершит визит в Ашхабад
    » На Военно-Грузинской дороге построят самый высокий в Европе мост
    » Премьер-министр Индии открыл самые длинный мост в стране
    » Противники Саакашвили заблокировали мост под Одессой
    » Сегодня днем на несколько часов разведут мост через реку Свирь на трассе «Кола»
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    На туркмено-иранской границе введён в эксплуатацию автомобильный мост

    • 17:59
    • 33
    • 0

    Бердымухамедов с рабочим визитом побывал в Марыйском велаяте

    • 16:39
    • 41
    • 0

    Граждане Таджикистана рассказали о последствиях природного бедствия

    • 15:19
    • 37
    • 0

    Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна более 89% | Опрос весна-лето 2020

    • 14:50
    • 41
    • 0

    Туркменистан принял участие в мероприятии Межпарламентского союза

    • 14:29
    • 47
    • 0

    Армения поучаствовала в форуме малых государств

    • 13:23
    • 51
    • 0

    В Илийском районе Алматинской области спецслужбы тушат большой пожар

    • 12:50
    • 39
    • 0

    Майкл Помпео похвалил Узбекистан за прогресс в сфере религиозных свобод

    • 11:03
    • 45
    • 0

    В Украине зафиксирован суточный антирекорд по числу заболевших COVID-19

    • 10:04
    • 41
    • 0

    Разоблачение азербайджанской лжи | ВИКИПЕДИЯ

    • 23:25
    • 69
    • 0

    В Туркменистане компания WTL работает с учётом сохранения экологической среды

    • 17:40
    • 64
    • 0

    МИД Армении приветствует инициативу Египта по прекращению огня в Ливии

    • 16:37
    • 60
    • 0

    Власти Молдовы отметили улучшение в части бюджетных поступлений

    • 15:54
    • 70
    • 0

    В преддверии выборов президент Белоруссии напомнил про Украину и ситуацию в США

    • 14:32
    • 69
    • 0

    Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Ливии

    • 13:32
    • 71
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58636
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54226
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48434
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44141
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 41102
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37925
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36415
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34240
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32274
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31160
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25009
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23793
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23743
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 22855
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21650
    • 0

    Туркменистан принял участие в мероприятии Межпарламентского союза

    • 14:29
    • 47
    • 0

    Бердымухамедов с рабочим визитом побывал в Марыйском велаяте

    • 16:39
    • 41
    • 0

    На туркмено-иранской границе введён в эксплуатацию автомобильный мост

    • 17:59
    • 33
    • 0

    Граждане Таджикистана рассказали о последствиях природного бедствия

    • 15:19
    • 37
    • 0

    Армения поучаствовала в форуме малых государств

    • 13:23
    • 51
    • 0

    В Илийском районе Алматинской области спецслужбы тушат большой пожар

    • 12:50
    • 39
    • 0

    Майкл Помпео похвалил Узбекистан за прогресс в сфере религиозных свобод

    • 11:03
    • 45
    • 0

    В Украине зафиксирован суточный антирекорд по числу заболевших COVID-19

    • 10:04
    • 41
    • 0

    Разоблачение азербайджанской лжи | ВИКИПЕДИЯ

    • 23:25
    • 69
    • 0

    Дикий азербайджанец сбил четверых детей на переходе в Одессе

    • 13:18
    • 82
    • 0

    МИД Армении приветствует инициативу Египта по прекращению огня в Ливии

    • 16:37
    • 60
    • 0

    В Туркменистане компания WTL работает с учётом сохранения экологической среды

    • 17:40
    • 64
    • 0

    Власти Молдовы отметили улучшение в части бюджетных поступлений

    • 15:54
    • 70
    • 0

    В преддверии выборов президент Белоруссии напомнил про Украину и ситуацию в США

    • 14:32
    • 69
    • 0

    Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Ливии

    • 13:32
    • 71
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА