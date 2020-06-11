Бердымухамедов с рабочим визитом побывал в Марыйском велаяте

— В настоящее время, в результате комплексной индустриализации страны, достигнут рост национальной экономики, развивается импортозамещающее производство. В том числе в текстильной промышленности, где выпускается широкий ассортимент экологически чистой продукции, — отметил туркменский лидер.

Президент Туркменистана10 июня совершил рабочий визит в Марыйский велаят. Президент ознакомился с реализацией на местах программ социально-экономического развития региона, ходом сезонных работ, проводимых на земледельческих угодьях, а также с выполнением задач, вытекающих из Национальной сельской программы. Об этом SNG.Today сообщили в госинформагентстве «Туркменистан сегодня».

В рамках своего визита в регион Бердымухамедов посетил посевные площади дайханского объединения Türkmenistan Векилбазарского этрапа.

В ходе встречи с арендатором Аманберди Пурсахедовым президент поинтересовался ходом работ, в какой мере оказывается государственная поддержка, получаемой прибылью, а также семейным положением собеседника.

— В Туркменистане созданы льготные условия для высокопроизводительного труда земледельцев и выращивания сельскохозяйственной продукции, в соответствии с агротехническими нормами. В 2020 году с каждого гектара ожидаем получить 40 центнеров зерна, — сказал хлебороб.

Добавим, 9 июня туркменский лидер с рабочим визитом побывал в Лебапском велаяте, где также ознакомился с программой социально-экономического развития региона.