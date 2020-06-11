Бердымухамедов с рабочим визитом побывал в Марыйском велаяте

— В настоящее время, в результате комплексной индустриализации страны, достигнут рост национальной экономики, развивается импортозамещающее производство. В том числе в текстильной промышленности, где выпускается широкий ассортимент экологически чистой продукции, — отметил туркменский лидер.
В рамках своего визита в регион Бердымухамедов посетил посевные площади дайханского объединения Türkmenistan Векилбазарского этрапа.
В ходе встречи с арендатором Аманберди Пурсахедовым президент поинтересовался ходом работ, в какой мере оказывается государственная поддержка, получаемой прибылью, а также семейным положением собеседника.
— В Туркменистане созданы льготные условия для высокопроизводительного труда земледельцев и выращивания сельскохозяйственной продукции, в соответствии с агротехническими нормами. В 2020 году с каждого гектара ожидаем получить 40 центнеров зерна, — сказал хлебороб.
Добавим, 9 июня туркменский лидер с рабочим визитом побывал в Лебапском велаяте, где также ознакомился с программой социально-экономического развития региона.