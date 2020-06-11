Туркменистан принял участие в мероприятии Межпарламентского союза

В МИД Туркменистана 9 июня, в онлайн формате, состоялась глобальная онлайн-сессия для парламентариев, посвящённая ответным действиям на COVID-19 и Целям устойчивого развития (ЦУР). Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Организаторами мероприятия выступили Межпарламентский союз (IPU), Сеть ООН по решениям в области устойчивого развития (SDSN) и Парламентарии за достижение глобальных целей.

В работе приняли участие парламентарии стран из всех регионов мира, международные эксперты в области общественного здравоохранения, экономики и других сфер. С туркменской стороны приняли участие представители национального парламента.

В ходе сессии внимание участников было сосредоточено на передовых методах борьбы с эпидемией и возобновления глобальной экономики на устойчивой и всеобъемлющей основе, руководствуясь целями ООН в области устойчивого развития и Парижским соглашением Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. Эксперты обменялись мнениями по предпандемическому восстановлению экономики с точки зрения устойчивости.

— С момента вспышки эпидемии коронавируса правительство Туркменистана уделяет большое внимание защите и обеспечению здоровья туркменского народа, своевременно приняло ряд комплексных превентивных мер, предотвратив проникновение вируса на территорию страны, построило совершенную и мощную систему защиты. Благодаря этому в стране наблюдается стабильная благоприятная ситуация, взятая под контроль. Как близкий сосед, надёжный партнёр Китай искренне этому рад. Как ответственный член мирового сообщества Туркменистан прилагает активные усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией на глобальном уровне, делится своим позитивным опытом со всеми странами мира. Президент Гурбангулы Бердымухамедов поучаствовал в видеосаммите Движения неприсоединения, где выдвинул ряд конструктивных инициатив. Письменное послание главы туркменского государства в адрес Генерального директора Всемирной организации здравоохранения распространено в качестве официального документа 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Недавно принятый план размещён на сайте ВОЗ, что стало очередным вкладом Туркменистана в объединение усилий реагирования на глобальный вызов. Как указывает Бердымухамедов, пандемия — это глобальный вызов, который требует глобального ответа, — сказал чрезвычайный и полномочный посол китайской народной республики в Туркменистане Сун Вейдун.

Добавим, в рамках онлайн-сессии туркменская сторона рассказала о мерах, предпринимаемых в области охраны здоровья населения и по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, изложенных в письме главы Туркменистана в адрес Гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.