 
  • 17:59 – На туркмено-иранской границе введён в эксплуатацию автомобильный мост 
  • 11:03 – Майкл Помпео похвалил Узбекистан за прогресс в сфере религиозных свобод 
  • 09:15 – Компания из Объединённых Арабских Эмиратов инвестирует в экономику Армении 300 млн. долларов 
  • 14:50 – Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна более 89% | Опрос весна-лето 2020 
  • 12:30 – Россияне в первую очередь хотят поехать в Армению | OneTwoTrip 
  • 18:43 – В Перми азербайджанец сбил насмерть 24-летнюю девушку 

Туркменистан принял участие в мероприятии Межпарламентского союза

  • 11.06.2020, 14:29,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
Туркменистан принял участие в мероприятии Межпарламентского союзаВ МИД Туркменистана 9 июня, в онлайн формате, состоялась глобальная онлайн-сессия для парламентариев, посвящённая ответным действиям на COVID-19 и Целям устойчивого развития (ЦУР). Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Организаторами мероприятия выступили Межпарламентский союз (IPU), Сеть ООН по решениям в области устойчивого развития (SDSN) и Парламентарии за достижение глобальных целей.

В работе приняли участие парламентарии стран из всех регионов мира, международные эксперты в области общественного здравоохранения, экономики и других сфер. С туркменской стороны приняли участие представители национального парламента.

В ходе сессии внимание участников было сосредоточено на передовых методах борьбы с эпидемией и возобновления глобальной экономики на устойчивой и всеобъемлющей основе, руководствуясь целями ООН в области устойчивого развития и Парижским соглашением Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. Эксперты обменялись мнениями по предпандемическому восстановлению экономики с точки зрения устойчивости.

— С момента вспышки эпидемии коронавируса правительство Туркменистана уделяет большое внимание защите и обеспечению здоровья туркменского народа, своевременно приняло ряд комплексных превентивных мер, предотвратив проникновение вируса на территорию страны, построило совершенную и мощную систему защиты. Благодаря этому в стране наблюдается стабильная благоприятная ситуация, взятая под контроль. Как близкий сосед, надёжный партнёр Китай искренне этому рад. Как ответственный член мирового сообщества Туркменистан прилагает активные усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией на глобальном уровне, делится своим позитивным опытом со всеми странами мира. Президент Гурбангулы Бердымухамедов поучаствовал в видеосаммите Движения неприсоединения, где выдвинул ряд конструктивных инициатив. Письменное послание главы туркменского государства в адрес Генерального директора Всемирной организации здравоохранения распространено в качестве официального документа 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Недавно принятый план размещён на сайте ВОЗ, что стало очередным вкладом Туркменистана в объединение усилий реагирования на глобальный вызов. Как указывает Бердымухамедов, пандемия — это глобальный вызов, который требует глобального ответа, — сказал чрезвычайный и полномочный посол китайской народной республики в Туркменистане Сун Вейдун.

Добавим, в рамках онлайн-сессии туркменская сторона рассказала о мерах, предпринимаемых в области охраны здоровья населения и по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, изложенных в письме главы Туркменистана в адрес Гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.





  •   Просмотров Сегодня: 46


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Власти Туркменистана расширят борьбу с COVID-19 в рамках ЭСКАТО
    » Панова: «Туркменистан по всем Целям устойчивого развития движется вперёд»
    » Парламентарии всех стран Содружества объединяйтесь
    » В Ашхабаде прошло мероприятие по случаю 30-летия принятия Конвенции о правах ребёнка
    » В Грузии открылась 15-я Конференция стран Черного моря
    » Первый Всемирный форум инноваций туризма пройдет в Тбилиси
    » Грузию посетят несколько групп инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов
    » В Грузии зафиксирован 129,6%-ый рост реинвестиций
    » Повестка правительства Армении включает национализацию целей устойчивого развития ООН
    » Армения и Грузия обсуждают возможности общего экспорта в третьи страны
    » Армению посетит министр экономики Грузии
    » Минск: президент посадил в столице дерево устойчивого развития и мира
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    На туркмено-иранской границе введён в эксплуатацию автомобильный мост

    • 17:59
    • 33
    • 0

    Бердымухамедов с рабочим визитом побывал в Марыйском велаяте

    • 16:39
    • 42
    • 0

    Граждане Таджикистана рассказали о последствиях природного бедствия

    • 15:19
    • 37
    • 0

    Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна более 89% | Опрос весна-лето 2020

    • 14:50
    • 41
    • 0

    Туркменистан принял участие в мероприятии Межпарламентского союза

    • 14:29
    • 48
    • 0

    Армения поучаствовала в форуме малых государств

    • 13:23
    • 51
    • 0

    В Илийском районе Алматинской области спецслужбы тушат большой пожар

    • 12:50
    • 39
    • 0

    Майкл Помпео похвалил Узбекистан за прогресс в сфере религиозных свобод

    • 11:03
    • 45
    • 0

    В Украине зафиксирован суточный антирекорд по числу заболевших COVID-19

    • 10:04
    • 41
    • 0

    Разоблачение азербайджанской лжи | ВИКИПЕДИЯ

    • 23:25
    • 69
    • 0

    В Туркменистане компания WTL работает с учётом сохранения экологической среды

    • 17:40
    • 64
    • 0

    МИД Армении приветствует инициативу Египта по прекращению огня в Ливии

    • 16:37
    • 60
    • 0

    Власти Молдовы отметили улучшение в части бюджетных поступлений

    • 15:54
    • 70
    • 0

    В преддверии выборов президент Белоруссии напомнил про Украину и ситуацию в США

    • 14:32
    • 69
    • 0

    Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Ливии

    • 13:32
    • 71
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58636
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54226
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48434
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44141
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 41102
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37925
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36415
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34240
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32274
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31160
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25009
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23793
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23743
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 22855
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21650
    • 0

    Туркменистан принял участие в мероприятии Межпарламентского союза

    • 14:29
    • 48
    • 0

    Бердымухамедов с рабочим визитом побывал в Марыйском велаяте

    • 16:39
    • 42
    • 0

    На туркмено-иранской границе введён в эксплуатацию автомобильный мост

    • 17:59
    • 33
    • 0

    Граждане Таджикистана рассказали о последствиях природного бедствия

    • 15:19
    • 37
    • 0

    Армения поучаствовала в форуме малых государств

    • 13:23
    • 51
    • 0

    В Илийском районе Алматинской области спецслужбы тушат большой пожар

    • 12:50
    • 39
    • 0

    Майкл Помпео похвалил Узбекистан за прогресс в сфере религиозных свобод

    • 11:03
    • 45
    • 0

    В Украине зафиксирован суточный антирекорд по числу заболевших COVID-19

    • 10:04
    • 41
    • 0

    Разоблачение азербайджанской лжи | ВИКИПЕДИЯ

    • 23:25
    • 69
    • 0

    Дикий азербайджанец сбил четверых детей на переходе в Одессе

    • 13:18
    • 82
    • 0

    МИД Армении приветствует инициативу Египта по прекращению огня в Ливии

    • 16:37
    • 60
    • 0

    В Туркменистане компания WTL работает с учётом сохранения экологической среды

    • 17:40
    • 64
    • 0

    Власти Молдовы отметили улучшение в части бюджетных поступлений

    • 15:54
    • 70
    • 0

    В преддверии выборов президент Белоруссии напомнил про Украину и ситуацию в США

    • 14:32
    • 69
    • 0

    Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Ливии

    • 13:32
    • 71
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА