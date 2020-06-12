 Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Путина и братский народ России

Премьер-министр Никол Пашинян
по случаю Дня России направил поздравительные послания президенту России Владимиру Путину.
"Уважаемый Владимир Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с государственным праздником - Днем России!
Этот праздник неразрывно связан с политическими, социально-экономическими достижениями Российской Федерации, укреплением ее роли на международной арене.
Союзнические отношения Армении и России продолжают стабильно развиваться во благо народов наших стран, укрепляется и расширяется сотрудничество почти во всех сферах армяно-российского взаимодействия.
Вековая история дружбы и доверия, крепкие братские связи наших народов являются прочной основой конструктивного сотрудничества и взаимной поддержки не только на двустороннем уровне, но и в рамках международных организаций и интеграционных объединений.
Искренне надеюсь, что в ближайшем будущем наши страны смогут преодолеть временные трудности, связанные с беспрецедентными глобальными вызовами и угрозами, и мы сможем восстановить наши традиционные тесные контакты.
Уважаемый Владимир Владимирович! В этот праздничный день желаю Вам, крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов, а братскому народу России - мира, благополучия и процветания”.