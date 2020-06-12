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Туркменистан и РФ договорились открыть небо для авиаперелётов

  • 12.06.2020, 10:43,
  • В Мире + Европа
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Туркменистан и РФ договорились открыть небо для авиаперелётовТуркменистан и Российская Федерация 11 июня достигли договорённостей о выходе из режима ограничений, на карте авиационных полётов, вызванных в связи с пандемией. Об этом говорится в послании главы департамента госполитики в сфере гражданской авиации Светланы Петровой, опубликованном на источнике Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) минтранса РФ.

Из письма Петровой следует, что Ашхабад и Москва договорились открыть небо по перечню пунктов назначения и вылетов с территорий Туркмении и РФ. Также стороны пришли к согласию, по численности назначенных перевозчиков и по объёму выполняемых частот на обоюдно согласованных воздушных линиях, между портами на территориях двух стран.

Напомним, что ранее, в конце марта, РФ приостановила географию полётов регулярных и чартерных рейсов, изолировавшись на карантин. В список исключений, вошли лишь рейсы срочного назначения, гуманитарные перелёты и отправки по спецдирективам правительства.

Согласно пояснениям представителей ФАВТ, в настоящее время данные договорённости не указывают на то, что будут ослаблены ограничения на все зарубежные рейсы из России, они останутся и после возобновления международных авиасообщений.





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