Правительство Киргизии решило закрывать точки общепита и такси за несоблюдение санитарных правил

Вице-премьер заявил, что около половины пассажиров общественного транспорта не надевают медицинские маски. Такая же ситуация происходит и в магазинах.
Также, Боронов напомнил, из ряда вон выходящий, недавний случай, где в одном из ресторанов было проведено большое семейное мероприятие. В связи с этим, столичной мэрии было поручено срочно принять необходимые меры, дабы больше не допускать подобных инцидентов.
По информации представителей МВД, в Бишкеке проверены более 45 фирм маршрутных такси и несколько фирм такси. Им были выписаны штрафы и составлены протоколы.
Кроме того, участники совещания обсудили работу КПП на приграничном участке Киргизии и Казахстана.