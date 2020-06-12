Правительство Киргизии решило закрывать точки общепита и такси за несоблюдение санитарных правил

Заместитель главы правительства Киргизии Кубатбек Боронов 12 июня возглавил заседание республиканского оперативного штаба, где подчеркнул, чтобы соответствующие службы усилили проверки санитарных норм общественного транспорта, такси и всех точек общественного питания. В случае несоблюдения правил поручил закрывать данные объекты. Об этом сообщает

Вице-премьер заявил, что около половины пассажиров общественного транспорта не надевают медицинские маски. Такая же ситуация происходит и в магазинах.

Также, Боронов напомнил, из ряда вон выходящий, недавний случай, где в одном из ресторанов было проведено большое семейное мероприятие. В связи с этим, столичной мэрии было поручено срочно принять необходимые меры, дабы больше не допускать подобных инцидентов.

По информации представителей МВД, в Бишкеке проверены более 45 фирм маршрутных такси и несколько фирм такси. Им были выписаны штрафы и составлены протоколы.

Кроме того, участники совещания обсудили работу КПП на приграничном участке Киргизии и Казахстана.