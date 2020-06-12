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Глава Крыма запустил новый водовод для снабжения Симферополя

  • 12.06.2020, 13:25,
  • В Мире + Европа
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Глава Крыма запустил новый водовод для снабжения СимферополяРуководитель Крыма Сергей Аксёнов, в режиме видеомоста, 12 июня дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в город Симферополь, который недавно столкнулся с проблемой обмеления водохранилищ. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе правительства республики.

– Запускайте воду, – сказал Аксёнов.

Затем, он ещё раз поздравил граждан страны с Днём России, а также отметил символичность того, что именно в этот день происходит важное событие по запуску насосного агрегата для подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в водопровод Симферополя.

Важно отметить, что на сегодняшний день в систему водоснабжения города ежесуточно подаётся 160 тыс. кубометров воды. 

Длина водопровода составила около 70 км, это практически на четверть закроет потребности города по водоснабжению. Симферополь снабдят артезианской водой из Бахчисарайского района.

– В нынешний засушливый год это мероприятие очень актуально для жителей крымской столицы, – подчеркнул глава Крыма.

По словам Аксёнова, на данный момент продолжается разработка стратегии развития водоснабжения Симферополя, а также других регионов полуострова.

Кроме того, результат отбора артезианской воды на соответствие качеству показал, что поступающая вода соответствует ГОСТу – «Вода питьевая».

К тому же, гендиректор «Воды Крыма», рассказал о том, что планируется строительство водоводов в Симферополь из Ивановского и Вилинского водозаборов, что обеспечит столицу Крыма дополнительно до 55 тыс. кубометров воды ежесуточно.

Ранее, Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде, через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако, после воссоединения Крыма с РФ, подача воды по каналу в полуостров была полностью прекращена в одностороннем порядке.





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