Президент Туркменистана примет участие в параде Победы в Москве

Глава Туркменистана поучаствует в параде 75-летия Победы ВОВ, который пройдёт 24 июня в российской столице. Об этом сообщает Arzuw News, со ссылкой на диппредставительство РФ в Ашхабаде.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что участие в параде Победы в Москве подтвердили лидеры ряда стран, в том числе Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии и Южной Осетии.

— Пока вам могу сказать о таких подтверждениях. Но целый ряд руководителей стран также получили приглашения, и мы ожидаем от них подтверждения со дня на день, — сказал пресс-секретарь Кремля.

Стоит отметить, 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Российский президент в апреле 2020 года поручил перенести парад на более поздний срок на фоне рисков из-за пандемии коронавируса. В этом году 9 мая в российской столице прошёл только авиапарад.

Добавим, в связи с пандемией COVID-19, власти практически всех постсоветских стран, отменили массовые празднования Дня Победы. И только Туркменистан и Беларусь провели военный парад 9 мая.