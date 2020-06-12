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Украина получит от Пентагона 250 млн долларов военной помощи

  • 12.06.2020, 18:50,
  • В Мире + Европа » Украина
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Украина получит от Пентагона 250 млн долларов военной помощиПравительство Украины получит 250 млн долларов от министерства обороны США. Финансовая поддержка будет оказана в рамках программы «Инициатива помощи Украине в сфере безопасности». Об этом SNG.Today сообщили 11 июня в пресс-службе американского госоргана.

Согласно плану, данные финсредства пойдут на проведение дополнительных военных учений и приобретение специального оборудования. В минобороны США также отметили, что данные усилия, главным образом, направлены на разрешение конфликта между Украиной и Россией.

Половина денежных средств будет предоставлена только при условии реализации ряда реформ в сфере безопасности и обороны страны. Данная часть финпомощи (125 млн долларов) пойдёт на развитие ВСУ, в частности в морской сфере.

Деньги также будут ориентированы на развитие системы воздушного наблюдения, подготовительных программ по выживаемости сухопутных войск. Сюда входят предоставление контр-артиллерийских радаров, тактического и военно-медицинского оборудования. Пакет помощи также включает возможность повышения киберзащитного потенциала.

Напомним, что на данный момент украинские власти активно реформируют сектор безопасности и обороны с целью его приближения к стандартам НАТО.





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