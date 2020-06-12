Украина получит от Пентагона 250 млн долларов военной помощи

Согласно плану, данные финсредства пойдут на проведение дополнительных военных учений и приобретение специального оборудования. В минобороны США также отметили, что данные усилия, главным образом, направлены на разрешение конфликта между Украиной и Россией.
Половина денежных средств будет предоставлена только при условии реализации ряда реформ в сфере безопасности и обороны страны. Данная часть финпомощи (125 млн долларов) пойдёт на развитие ВСУ, в частности в морской сфере.
Деньги также будут ориентированы на развитие системы воздушного наблюдения, подготовительных программ по выживаемости сухопутных войск. Сюда входят предоставление контр-артиллерийских радаров, тактического и военно-медицинского оборудования. Пакет помощи также включает возможность повышения киберзащитного потенциала.
Напомним, что на данный момент украинские власти активно реформируют сектор безопасности и обороны с целью его приближения к стандартам НАТО.