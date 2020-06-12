Зограб Мнацаканян заявил о необходимости борьбы с инфодемией

Восточное партнёрство, основано на общих ценностях, которые являются силой этой организации, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, в ходе видеоконференции с участием руководителей дипведомств стран-членов ЕС и государств-участниц ВП. Об этом SNG.Today 11 июня сообщили вминистерства.

Заседание прошло под руководством верховного председателя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В первую очередь, шеф армянского внешнеполитического ведомства надеется, что в ближайшее время главы МИД Восточного партнёрства смогут встретиться лицом к лицу.

Затем, на встрече министров иностранных дел стран Восточного партнёрства и ЕС, глава армянского дипведомства заявил, что либерализация визового режима является одним из главных приоритетов для Армении.

В качестве одного из достижений Восточного партнёрства, министр напомнил, что эффективно реализуется соглашение об упрощении выдачи виз и реадмисии, которое вступит в силу 1 июля этого года.

Говоря об эпидемии, глава МИД Армении заявил о важности сотрудничества и совместных усилий для преодоления коронакризиса.

В этой связи, Мнацаканян высоко оценил поддержку ЕС, за содействие странам Восточного партнёрства в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, ранее, для Армении ЕС объявил о финпомощи в размере 92 млн евро.

В своём выступлении, Зограб Мнацаканян также отметил о необходимости бороться не только с эпидемией COVID-19, но и с дезинформацией, так называемой инфодемией.

– Наряду с распространением эпидемии существует и «инфодемия», и её также необходимо решать, – сказал армянский дипломат.

Добавим, что Восточное партнерство – внешнеполитическая инициатива Евросоюза, которая объединяет ЕС и шесть восточноевропейских соседей: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Молдову и Украину. Инициатива основана в мае 2009 года.