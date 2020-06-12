 
  • 21:35 – Заявление евродепутатов является их частным мнением, и не отражает мнение Европарламента | МИД АРЦАХА 
  • 11:03 – Майкл Помпео похвалил Узбекистан за прогресс в сфере религиозных свобод 
  • 09:15 – Компания из Объединённых Арабских Эмиратов инвестирует в экономику Армении 300 млн. долларов 
  • 21:35 – Заявление евродепутатов является их частным мнением, и не отражает мнение Европарламента | МИД АРЦАХА 
  • 12:30 – Россияне в первую очередь хотят поехать в Армению | OneTwoTrip 
  • 18:43 – В Перми азербайджанец сбил насмерть 24-летнюю девушку 

Зограб Мнацаканян заявил о необходимости борьбы с инфодемией

  • 12.06.2020, 17:50,
  • В Мире + Европа Армения
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
Зограб Мнацаканян заявил о необходимости борьбы с инфодемией
Восточное партнёрство, основано на общих ценностях, которые являются силой этой организации, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, в ходе видеоконференции с участием руководителей дипведомств стран-членов ЕС и государств-участниц ВП. Об этом SNG.Today 11 июня сообщили в пресс-службе министерства.

Заседание прошло под руководством верховного председателя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В первую очередь, шеф армянского внешнеполитического ведомства надеется, что в ближайшее время главы МИД Восточного партнёрства смогут встретиться лицом к лицу. 

Затем, на встрече министров иностранных дел стран Восточного партнёрства и ЕС, глава армянского дипведомства заявил, что либерализация визового режима является одним из главных приоритетов для Армении. 

В качестве одного из достижений Восточного партнёрства, министр напомнил, что эффективно реализуется соглашение об упрощении выдачи виз и реадмисии, которое вступит в силу 1 июля этого года.

Говоря об эпидемии, глава МИД Армении заявил о важности сотрудничества и совместных усилий для преодоления коронакризиса. 

В этой связи, Мнацаканян высоко оценил поддержку ЕС, за содействие странам Восточного партнёрства в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В частности, ранее, для Армении ЕС объявил о финпомощи в размере 92 млн евро.

В своём выступлении, Зограб Мнацаканян также отметил о необходимости бороться не только с эпидемией COVID-19, но и с дезинформацией, так называемой инфодемией.

– Наряду с распространением эпидемии существует и «инфодемия», и её также необходимо решать, – сказал армянский дипломат.

Добавим, что Восточное партнерство – внешнеполитическая инициатива Евросоюза, которая объединяет ЕС и шесть восточноевропейских соседей: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Молдову и Украину. Инициатива основана в мае 2009 года.





  •   Просмотров Сегодня: 90


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Зограб Мнацаканян и Хайко Маас обсудили приоритеты Восточного партнёрства и экономику
    » Глава МИД Армении посетит Швецию с рабочим визитом
    » В Брюсселе состоится заседание партнерства Армения-ЕС
    » Пашинян принял участие в официальном ужине, посвященном 10-летию Восточного партнерства
    » Армения намерена укреплять отношения с Евросоюзом — глава МИД
    » Глава МИД Армении примет участие в мероприятиях, посвященных 10-летию Восточного партнерства
    » Восточное партнерство важная площадка для содействия сотрудничеству Армении с ЕС — глава МИД
    » Армения обсуждает инфраструктурные проекты в рамках Восточного партнерства
    » Глава МИД Армении встретится с коллегами по «Восточному партнерству»
    » Мнацаканян примет участие в заседании Совета партнерства Армения–ЕС в Брюсселе
    » Глава МИД Армении принял участие во встрече министров иностранных дел стран ЕС
    » Глава МИД Армении поедет в Брюссель на министерскую встречу по «Восточному партнерству»
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Гендерные стереотипы могут быть причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин

    • 22:50
    • 30
    • 0

    Заявление евродепутатов является их частным мнением, и не отражает мнение Европарламента | МИД АРЦАХА

    • 21:35
    • 33
    • 0

    Упражнения, здоровое питание и отказ от алкоголя: Опубликован новый гайд по профилактике рака

    • 20:50
    • 34
    • 0

    Таджикистан и Челябинская область расширят экономическое партнёрство

    • 19:44
    • 76
    • 0

    Украина получит от Пентагона 250 млн долларов военной помощи

    • 18:50
    • 39
    • 0

    Лидер Казахстана высоко оценил деятельность российского коллеги

    • 18:16
    • 37
    • 0

    Зограб Мнацаканян заявил о необходимости борьбы с инфодемией

    • 17:50
    • 91
    • 0

    Президент Туркменистана примет участие в параде Победы в Москве

    • 14:58
    • 48
    • 0

    К сентябрю еще 100 000 человек умрут в США от COVID-19 – ученые

    • 14:50
    • 48
    • 0

    Глава Крыма запустил новый водовод для снабжения Симферополя

    • 13:25
    • 48
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Путина и братский народ России

    • 11:46
    • 63
    • 0

    Правительство Киргизии решило закрывать точки общепита и такси за несоблюдение санитарных правил

    • 11:27
    • 48
    • 0

    Туркменистан и РФ договорились открыть небо для авиаперелётов

    • 10:43
    • 92
    • 0

    На туркмено-иранской границе введён в эксплуатацию автомобильный мост

    • 17:59
    • 79
    • 0

    Бердымухамедов с рабочим визитом побывал в Марыйском велаяте

    • 16:39
    • 123
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58646
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54249
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48440
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44184
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 41194
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37942
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36464
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34265
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32294
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31208
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25021
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23799
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23760
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 22906
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21660
    • 0

    Заявление евродепутатов является их частным мнением, и не отражает мнение Европарламента | МИД АРЦАХА

    • 21:35
    • 33
    • 0

    Гендерные стереотипы могут быть причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин

    • 22:50
    • 30
    • 0

    Упражнения, здоровое питание и отказ от алкоголя: Опубликован новый гайд по профилактике рака

    • 20:50
    • 34
    • 0

    К сентябрю еще 100 000 человек умрут в США от COVID-19 – ученые

    • 14:50
    • 48
    • 0

    Лидер Казахстана высоко оценил деятельность российского коллеги

    • 18:16
    • 37
    • 0

    Таджикистан и Челябинская область расширят экономическое партнёрство

    • 19:44
    • 76
    • 0

    Зограб Мнацаканян заявил о необходимости борьбы с инфодемией

    • 17:50
    • 91
    • 0

    Украина получит от Пентагона 250 млн долларов военной помощи

    • 18:50
    • 39
    • 0

    Президент Туркменистана примет участие в параде Победы в Москве

    • 14:58
    • 48
    • 0

    Глава Крыма запустил новый водовод для снабжения Симферополя

    • 13:25
    • 48
    • 0

    Правительство Киргизии решило закрывать точки общепита и такси за несоблюдение санитарных правил

    • 11:27
    • 48
    • 0

    Туркменистан и РФ договорились открыть небо для авиаперелётов

    • 10:43
    • 92
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Путина и братский народ России

    • 11:46
    • 63
    • 0

    Туркменистан принял участие в мероприятии Межпарламентского союза

    • 14:29
    • 256
    • 0

    Бердымухамедов с рабочим визитом побывал в Марыйском велаяте

    • 16:39
    • 123
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА