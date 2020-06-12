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Таджикистан и Челябинская область расширят экономическое партнёрство

Таджикистан и Челябинская область расширят экономическое партнёрствоВласти Таджикистана планируют расширить потенциал экономического партнёрства с Челябинской областью. Основные векторы данного сотрудничества были обсуждены 11 июня в Екатеринбурге по инициативе российской стороны. Об этом сообщили в пресс-офисе диппредставительства РТ.

В переговорах приняли участие генеральный консул Таджикистана Зафар Сайидзода и замминистра экономразвития Челябинской области Дмитрий Глухарёв. Стороны сошлись во мнении, что межрегиональные связи играют важную роль в текущей ситуации.

Чиновники отметили, что на данный момент существует огромный потенциал в сфере участия Челябинских предприятий в таджикских проектах по индустриализации страны. Особый акцент был сделан на увеличении объёмов поставок сельхозпродукции из Таджикистана в данный регион Уральского федерального округа.

В ходе встречи Сайидзода и Глухарёв также наметили план действий по взаимной подготовке к форуму Шанхайской организации сотрудничества.

Напомним, что в прошлом году по экспорту товаров в РТ Челябинская область заняла восьмое место среди других субъектов РФ. На сегодняшний день между регионами действует ряд договорённостей, среди которых соглашение между Хатлонской и Челябинской областями о сотрудничестве в сфере торговли, науки и культуры.





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