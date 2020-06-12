Лидер Казахстана высоко оценил деятельность российского коллеги

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 12 июня направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, по случаю Дня России. В содержании послания, Токаев дал должную оценку, разработанному Путиным стратегическому курсу. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента Казахстана

В частности, в письме казахстанского лидера говорится, что Россия отмечает национальный праздник, будучи многогранно авторитетной державой, которая вносит достойную лепту в сохранение международной стабильности и безопасности. Своевременно находит ответы на возникающие вызовы и угрозы. Является сторонником развития взаимовыгодного и честного сотрудничества, между представителями мировой геополитики.

Глава Казахстана указал на то, что Российская Федерация, твёрдо ступая по выработанному её лидером стратегическому курсу, выигрывает от приумножения древних традиций в образовании государств. Реальные результаты видны от поэтапной модернизации всех областей жизнедеятельности общества.

Вместе с этими обстоятельствами, Касым-Жомарт Токаев также отметил преданность граждан России идеалам любви к Родине, согласие внутри народа, гордость за своё отечество и уверенность в будущем.

Как лидеру соседнего и дружественного государства, Токаев адресовал Путину слова признательности за многостороннюю деятельность, ориентированную на укрепление основ солидарности и союзничества между странами на долгие годы вперёд.