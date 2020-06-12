К сентябрю еще 100 000 человек умрут в США от COVID-19 – ученые

К сентябрю еще около 100 000 человек умрут в США от коронавирусной инфекции, как утверждает доктор Гарвардского института здравоохранения (Harvard Global Health Institute) Ашиш Джа.

В беседе с CNN он отметил, что при нынешнем уровне заболеваемости коронавирусом количество смертей в стране будет рекордным.

«Большинство американцев не готовы жить в условиях локдауна, и я могу их понять. Но это означает, что ежедневно будут умирать от 800 до 1000 человек. К сентябрю мы получим еще 100 000 смертей. Нам необходимо понять, как снизить страшные показатели в некоторых штатах», - сказал доктор Ашиш Джа.

Как сообщает medportal.ru, специалисты связывают резкий рост заболеваемости в США с празднованием Дня Поминовения (Memorial Day) 25 мая, а также массовыми протестами после убийства Джорджа Флойда. В последние дни резко выросло число госпитализаций в Калифорнии, Арканзае, Аризоне, Аляске, Кентукки, Миссисипи, Монтане, Северной и Южной Каролине, Техасе и Юте. В 22 штатах наметилась тенденция к снижению, еще в 9 уровень заболеваемости остается на прежнем уровне.

По данным worldometers.info, в США зарегистрировали уже 2 089 825 случаев заражения коронавирусом и 116 035 смертей.