Упражнения, здоровое питание и отказ от алкоголя: Опубликован новый гайд по профилактике рака

Американское онкологическое общество выпустило новое руководство по профилактике рака. В прошлый документ были внесены изменения, которые обусловлены научными находками последних лет. С новым документом можно ознакомиться в CA: A Cancer Journal for Clinicians.

Как сообщает medportal.ru, во все части руководства были внесены изменения. Например, ранее американские онкологи рекомендовали 150 минут умеренной физической нагрузки или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю. Сейчас же они утверждают, что нагрузки необходимо увеличить: до 150-300 минут или 75-150 минут в недели соответственно. Желательное количество минут физической активности в неделю – 300.

Кроме того, в прошлом онкологи рекомендовали придерживаться здоровой, преимущественно растительной диеты, которая помогает поддерживать здоровый вес. Они советовали стараться есть меньше красного и переработанного мяса, почаще есть овощи и фрукты – не менее 2,5 порций в день, а также выбирать цельнозерновые, а не рафинированные продукты.

Сейчас рекомендации делают акцент на здоровых паттернах питания.

«Нет ни одного продукта или даже групп продуктов, которые бы значительно снижали риск развития рака. Текущие научные данные поддерживают переход от привязки к определенным питательным веществам к более цельным концепциям диетических паттернов. Люди едят продукты, а не питательные вещества, и доказательства говорят, что здоровые паттерны питания связаны со снижением риска рака, в частности – толстой киши и молочной железы», - сказала Лора Маркофф, вице-президент Американского онкологического общества.

Здоровые паттерны означают, что нужно в течение дня есть продукты, которые богаты питательными веществами, причем в количествах, позволяющих поддерживать здоровый вес. Здоровое питание по-прежнему включает много различных фруктов и овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов. Не укладываются в здоровые паттерны красное и переработанное мясо, сладкие напитки и ультрапереработанные продукты.

Изменились также рекомендации по поводу алкоголя. В прошлом было принято считать, что его употребление желательно ограничивать: до одной стандартной порции в день для женщин и до двух для мужчин. Сейчас же специалисты утверждают, что от алкоголя лучше полностью отказаться.