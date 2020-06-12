 
  • 21:35 – Заявление евродепутатов является их частным мнением, и не отражает мнение Европарламента | МИД АРЦАХА 
  • 11:03 – Майкл Помпео похвалил Узбекистан за прогресс в сфере религиозных свобод 
  • 09:15 – Компания из Объединённых Арабских Эмиратов инвестирует в экономику Армении 300 млн. долларов 
  • 21:35 – Заявление евродепутатов является их частным мнением, и не отражает мнение Европарламента | МИД АРЦАХА 
  • 12:30 – Россияне в первую очередь хотят поехать в Армению | OneTwoTrip 
  • 18:43 – В Перми азербайджанец сбил насмерть 24-летнюю девушку 

Гендерные стереотипы могут быть причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин

  • 12.06.2020, 22:50,
  • Развлечения » Медицина
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Гендерные стереотипы могут быть причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин


Гендерные стереотипы могут быть причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин

Причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин могут быть гендерные стереотипы. К такому выводу пришли специалисты Ohio Department of Health, сообщает издание MedicalXpress.


Дело в том, что мужчины реже ходят к врачу, чем женщины, и именно это может быть одной из главных причин высокой смертности от коронавируса среди мужчин, считают специалисты.


Согласно официальным данным по штату Огайо, к 27 мая от пандемии COVID-19 скончались 2044 жителя, из которых 52% составляли мужчины. Показатели смертности в последние 3 месяцы часто менялись, и иногда мужчин среди умерших было на 10% больше, чем женщин.


По мнению профессора эпидемиологии медицинского колледжа при Университете штата Огайо Билла Миллера, высокую смертность можно объяснить различиями в отношении к проблеме среди мужчин и женщин.


«Мужчины печально известны тем, что откладывают визит к врачу», — сказал Миллер.


При первых симптомах COVID-19, как и при других проблемах, многие мужчины также не обращаются к врачу, что может негативно повлиять на исход лечения.


С точкой зрения коллеги согласен и специалист некоммерческой больницы OhioHealth доктор Джозеф Гастальдо. Он добавил, что свою роль мог сыграть и тот факт, что многие «мужские» профессии требовали непосредственного присутствия на работе даже во время карантинных мер — например, в экстренных службах или на стройке.


Доктор Миллер в свою очередь добавил, что мужчины из Огайо чаще страдают заболеваниями легких, сердца и почек – именно по этим органам коронавирус ударяет в первую очередь. По данным исследования Kaiser Family Foundation, 22% мужчин в регионе курят. Для сравнения, курящих женщин в этом штате меньше – около 19% женщин.





  •   Просмотров Сегодня: 29


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Сахалинскую область России первые случаи коронавируса «привезли» из Латинской Америки
    » Cherchez la femme - самоубийства мужчин в России списали на поведение женщин
    » Производство сигарет в Армении выросло на 11.3%
    » Грузия попала в десятку стран-лидеров по ранней мужской смертности
    » «Без нас мир остановится»: 8 марта в Испании проходит общенациональная забастовка во имя равноправия женщин
    » На фоне активной борьбы с курением объемы производства сигарет в Армении выросли на 60%
    » Названо идеальное число бывших любовников
    » Мужчины не стремятся удовлетворять своих женщин
    » США 70% мужчин утверждают, что никогда не изменяли
    » Доклад ООН: по количеству женщин на мужчин Армения на 7-ом месте
    » 10 советов, как завоевать сердце мужчины
    » Рак убивает больше мужчин, чем сердечно-сосудистые заболевания
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Гендерные стереотипы могут быть причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин

    • 22:50
    • 31
    • 0

    Заявление евродепутатов является их частным мнением, и не отражает мнение Европарламента | МИД АРЦАХА

    • 21:35
    • 33
    • 0

    Упражнения, здоровое питание и отказ от алкоголя: Опубликован новый гайд по профилактике рака

    • 20:50
    • 35
    • 0

    Таджикистан и Челябинская область расширят экономическое партнёрство

    • 19:44
    • 77
    • 0

    Украина получит от Пентагона 250 млн долларов военной помощи

    • 18:50
    • 39
    • 0

    Лидер Казахстана высоко оценил деятельность российского коллеги

    • 18:16
    • 38
    • 0

    Зограб Мнацаканян заявил о необходимости борьбы с инфодемией

    • 17:50
    • 91
    • 0

    Президент Туркменистана примет участие в параде Победы в Москве

    • 14:58
    • 48
    • 0

    К сентябрю еще 100 000 человек умрут в США от COVID-19 – ученые

    • 14:50
    • 48
    • 0

    Глава Крыма запустил новый водовод для снабжения Симферополя

    • 13:25
    • 48
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Путина и братский народ России

    • 11:46
    • 63
    • 0

    Правительство Киргизии решило закрывать точки общепита и такси за несоблюдение санитарных правил

    • 11:27
    • 48
    • 0

    Туркменистан и РФ договорились открыть небо для авиаперелётов

    • 10:43
    • 92
    • 0

    На туркмено-иранской границе введён в эксплуатацию автомобильный мост

    • 17:59
    • 79
    • 0

    Бердымухамедов с рабочим визитом побывал в Марыйском велаяте

    • 16:39
    • 123
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58646
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 54249
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48440
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44184
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 41194
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37942
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36464
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 34265
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 32294
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31208
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25021
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23799
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23760
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 22906
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21660
    • 0

    Заявление евродепутатов является их частным мнением, и не отражает мнение Европарламента | МИД АРЦАХА

    • 21:35
    • 33
    • 0

    Гендерные стереотипы могут быть причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин

    • 22:50
    • 31
    • 0

    Упражнения, здоровое питание и отказ от алкоголя: Опубликован новый гайд по профилактике рака

    • 20:50
    • 35
    • 0

    К сентябрю еще 100 000 человек умрут в США от COVID-19 – ученые

    • 14:50
    • 48
    • 0

    Лидер Казахстана высоко оценил деятельность российского коллеги

    • 18:16
    • 38
    • 0

    Таджикистан и Челябинская область расширят экономическое партнёрство

    • 19:44
    • 77
    • 0

    Зограб Мнацаканян заявил о необходимости борьбы с инфодемией

    • 17:50
    • 91
    • 0

    Украина получит от Пентагона 250 млн долларов военной помощи

    • 18:50
    • 39
    • 0

    Президент Туркменистана примет участие в параде Победы в Москве

    • 14:58
    • 48
    • 0

    Глава Крыма запустил новый водовод для снабжения Симферополя

    • 13:25
    • 48
    • 0

    Правительство Киргизии решило закрывать точки общепита и такси за несоблюдение санитарных правил

    • 11:27
    • 48
    • 0

    Туркменистан и РФ договорились открыть небо для авиаперелётов

    • 10:43
    • 92
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян поздравил Путина и братский народ России

    • 11:46
    • 63
    • 0

    Туркменистан принял участие в мероприятии Межпарламентского союза

    • 14:29
    • 256
    • 0

    Бердымухамедов с рабочим визитом побывал в Марыйском велаяте

    • 16:39
    • 123
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА