Гендерные стереотипы могут быть причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин

Причиной высокой смертности от коронавируса среди мужчин могут быть гендерные стереотипы. К такому выводу пришли специалисты Ohio Department of Health, сообщает издание MedicalXpress.

Дело в том, что мужчины реже ходят к врачу, чем женщины, и именно это может быть одной из главных причин высокой смертности от коронавируса среди мужчин, считают специалисты.

Согласно официальным данным по штату Огайо, к 27 мая от пандемии COVID-19 скончались 2044 жителя, из которых 52% составляли мужчины. Показатели смертности в последние 3 месяцы часто менялись, и иногда мужчин среди умерших было на 10% больше, чем женщин.

По мнению профессора эпидемиологии медицинского колледжа при Университете штата Огайо Билла Миллера, высокую смертность можно объяснить различиями в отношении к проблеме среди мужчин и женщин.

«Мужчины печально известны тем, что откладывают визит к врачу», — сказал Миллер.

При первых симптомах COVID-19, как и при других проблемах, многие мужчины также не обращаются к врачу, что может негативно повлиять на исход лечения.

С точкой зрения коллеги согласен и специалист некоммерческой больницы OhioHealth доктор Джозеф Гастальдо. Он добавил, что свою роль мог сыграть и тот факт, что многие «мужские» профессии требовали непосредственного присутствия на работе даже во время карантинных мер — например, в экстренных службах или на стройке.

Доктор Миллер в свою очередь добавил, что мужчины из Огайо чаще страдают заболеваниями легких, сердца и почек – именно по этим органам коронавирус ударяет в первую очередь. По данным исследования Kaiser Family Foundation, 22% мужчин в регионе курят. Для сравнения, курящих женщин в этом штате меньше – около 19% женщин.