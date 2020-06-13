Мужчин не привлекает безупречность 13.06.2020, 20:57,

Развлечения » Медицина

0

: ~ 1 минута на чтение:



Инна Ройзман – психолог, кандидат психологических наук, действительный член Британского психологического общества (BPS), ведет частную практику, читает лекции, проводит семинары и мастер-классы.





«Мужчина. Принимать три раза в день. Внутрь». Когда-то именно такой рецепт выписал Фрейд своей пациентке, страдающей затяжным неврозом. Но в женском поведении есть особенности, которые не только не вдохновят мужчину на «три раза в день», а попросту уничтожат любое сексуальное влечение. Инна Ройзман, психолог, системно работающая с обращениями в области сексологии, собрала целую коллекцию мужских откровений о том, что способно превратить секс в крайне неприятное занятие.

НАША ПСИХОЛОГИЯ: Сложно возразить, что секс и даже сама мысль о нем неразрывно связаны с телесностью и физической привлекательностью партнерши. Это действительно самое важное?

ИННА РОЙЗМАН: Я, возможно, сейчас обозначу для некоторых очевидные вещи. Но именно их чаще всего отмечают мои клиенты.

Природная красота – это, конечно, замечательно. Тем не менее мужчины ориентируются совершенно не на черты лица, рост или стройность. Хорошая новость, правда? Даже в выборе партнерши для необременительных отношений мужчина не ищет безупречных внешних данных, которые принято называть «модельными». Мужчину привлекают очень простые и понятные вещи в женщине: улыбка, приветливое выражение лица, открытая поза, расслабленные движения – все должно говорить о том, что женщина готова общаться, что с ней легко, что она не будет «грузить». Борьба с лишними килограммами, морщинами или природным цветом волос выглядит совершенно бессмысленной, если на лице нет улыбки, а женщина не проявляет искреннего интереса к общению. Если мы обратимся к мэтрам сексологии, то развеем иллюзии многих адептов тренингов «раскрытия женственности» и «пробуждения внутренней богини». Как говорил Сергей Агарков, например: «…это рутинные рекомендации, наподобие ужина при свечах, с использованием эротического белья или сексуальным фитнесом в духе “Камасутры”. Более того, экстравагантность или назойливая смена позиций могут усугубить ощущение чувственного диссонанса и неадекватность ситуации».

НП: Вы сейчас одним легким движением разрушили ту универсальную магию, в которую верит большинство женщин!

И.Р.: Это не я, это классик сексологии, Сергей Агарков.

НП: Неужели физические несовершенства совершенно не влияют на возникновение сексуального влечения у мужчины?

И.Р.: Я постоянно в этом убеждаюсь. Каждый день ко мне на прием приходят самые разные люди с самыми разными вопросами к себе, к своему партнеру, к окружающему миру в целом. И мои многолетние наблюдения говорят о том, что во главе угла совершенно другие вещи, например чистоплотность, ухоженность. Этот момент считывается совершенно бессознательно, здесь нет логики. Происходит реакция в древней коре головного мозга, отвечающей за самые простые рефлексы. Можно сказать, что это совершенно инстинктивный процесс, который запускается автоматически. Мужчина считывает эту историю примерно как «она не способна заботится о себе, а значит, и обо мне, и о возможном потомстве». Абсолютное большинство мужчин наиболее ярко выделяли этот факт как исключительно важный. То есть вы понимаете, насколько часто он встречается? Ощущение неухоженного тела способно убить любое желание, влечение, интерес.

НП: Получается, что главные разочарования у мужчины начинаются задолго до сексуальной активности? И виноваты в этом куда более простые вещи, чем принято думать?

И.Р.: Я не открою Америку, если скажу, что секс начинается с мозга. Именно он анализирует все входящие сигналы как позитивные, негативные, побуждающие к действиям или запускающие тревогу. Поэтому и сексуальные проблемы возникают сначала в голове, а уже потом обретают физиологическое выражение в виде эректильной дисфункции, например. Для любого мужчины даже намек на сексуальную несостоятельность убийственен. Падает уверенность в себе, возникает масса сомнений и страхов. А страх и секс вообще плохо совместимы. Влечение исчезает, нарастает тревога, и секс постепенно пропадает из жизни мужчины. Ведь не секрет, что секс и работа – это две самые важные сферы в жизни любого мужчины, только через них он может полноценно реализоваться. Если где-то начинает «сбоить», проблемы нарастают лавинообразно, психологическое равновесие нарушается.

НП: И все-таки о каких страхах речь?

И.Р.: Природа страхов различна. Некоторые могут, наоборот, очень разнообразить сексуальную жизнь. Например, страх быть «застуканным» во время полового акта в общественном месте. Секс в аэропорту как вариант может простимулировать мощный дополнительный выброс адреналина. Это позитивный страх, если можно так выразиться. А есть очень тяжелые, длительные, гнетущие страхи, которые способны уничтожить все сексуальные отношения в жизни мужчины. Например, триггер – «нам нужно поговорить». Эта фраза, которую очень любят женщины, способна испортить любую близость. Или чрезмерная женская активность. Заметьте – чрезмерная. Тоже, я бы сказала, не лучший спутник в получении сексуального удовлетворения. Не стоит путать реальную жизнь с порнофильмом. Если женщина решила, что самый правильный подход к мужчине – это «я хочу тебя везде, всегда и семь раз в день», но забыла уточнить, совпадает ли ее темперамент с партнером, у мужчины неизбежно возникает страх близости. Страх оказаться не на высоте, страх не соответствовать ожиданиям партнерши, страх отсутствия эрекции – много что может напугать мужчину рядом с гиперактивной жинщиной. Для него физическое наслаждение и его пик, выброс адреналина, эндорфинов, гормональный всплеск – слишком важное и требующее всего внимания действо.

Может показаться неожиданным, но в сексе мужчина ищет не столько удовлетворения базовых потребностей, сколько самовыражения и… уюта. Охотник, победитель, завоеватель – в постели он ждет диалога. Трофей в виде «недвижимого имущества», не отвечающего на ласки, его не устроит. Любому мужчине необходим живой и естественный отклик от женщины, которую он выбрал.

В этом смысле очень любопытен пример поведения проституток в тайских борделях. Девушки там сначала ведут себя довольно независимо, холодно, даже недоступно, а затем становятся для клиентов нежной, оберегающей подругой, не нагружающей проблемами, слушающей, сочувствующей, при этом полностью открытой для любых предложений в сексе. Неудивительно, что после «сеансов» многие европейцы и американцы продолжают высылать «алименты» длительное время! И мне сложно представить, что бойкая столичная бизнес-леди, которая, увы, не может после работы переключиться на роль ласковой любовницы, может добиться от мужчины подобной преданности даже после нескольких ночей любви (не говоря уж об одной).





СЕКС? ЭТО СТРАШНО



Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи проявляется в сомнениях по поводу совершения полового акта. Повышенная тревога делает его невозможным: половое возбуждение и эрекция пропадают. В некоторых случаях синдром тревожного ожидания становится основой для развития коитофобии – навязчивой боязни полового акта. Тревожно-фобические расстройства составляют 50 % обращений к сексопатологу. Согласно исследованиям, проведенным в разных странах, невротические расстройства в виде тревожно-фобических и обсессивно-фобических проявлений являются стержневым симптомом у 30 % сексологических пациентов, а сопутствующим – почти у 90 %.





НП: Иными словами, мужчина-босс может оставаться в постели «главным», а женщина просто обязана быть гибкой?

И.Р.: Если не усложнять, то да. Безусловно, все мы очень индивидуальны. Но моя обширная практика, которая включает в себя обращения не только с сексологическими, но и проблемами в отношениях, позволяет делать некоторые обобщения.

Наиболее частый запрос моих клиентов связан с потерей влечения к жене у мужчины после сорока лет, при этом находящемся в счастливом браке с умной и симпатичной женщиной. Опуская подробности, могу сказать, что чаще всего это связано со сменой социальных ролей. Скажем, он поменял или бросил работу, находится в поисках себя, стал искать новые увлечения, а жена в этот момент, напротив, занялась карьерой, освободившись от обязательств перед детьми, например.

Что происходит? Мужчина оказывается в пограничной ситуации и при этом не получает от жены привычной поддержки с тыла. Запускается механизм неуверенности в себе, идет перенос на сексуальные отношения, появляется страх не удовлетворить партнершу, не оправдать ее ожиданий. А если однажды это уже случилось, то и секс перестает манить, ведь реакция на неприятные события у всех людей одна: избежать повторения неудачи. Выход из такой ситуации только один: вновь вселить в мужчину уверенность в себе, дать ему почувствовать контроль над ситуацией, в том числе над собственным телом. Будут это танцы, бокс, горные лыжи или что-то еще – не столь важно. Главное – чтобы мужчина снова почувствовал себя на коне. А дальше уже «дело техники».

ГЛАВНЫЕ УБИЙЦЫ МУЖСКОГО ВЛЕЧЕНИЯ:

Актерские потуги

Неискренность и театральность поз и жестов отталкивает большинство мужчин. Всевозможные женские тренинги «Стань женой олигарха за 8 минут», предполагающие удержание сексом, ведут к наигранности в постели. Применять полученные знания можно лишь в том случае, если они действительно близки женщине, иначе партнер почувствует себя героем дешевого порнофильма и предпочтет покинуть съемочную площадку.

Раба любви

Выбирая роль жертвы («ты меня используешь для удовольствия»), женщины забывают, что одновременно вызывают в мужчине протест. Никто не хочет чувствовать себя виновным в чужих страданиях (особенно в сексе, который подразумевает как раз совместное удовольствие).

Кто в доме главный?

Командование процессом или излишняя активность отталкивают мужчин в силу двух причин: а) они не чувствуют внимания к ним со стороны женщин, б) они опасаются не удовлетворить ожиданий партнерши. А здесь недалеко до синдрома «тревожного ожидания неудачи».

Отчаянная домохозяйка

Ожидание обсуждения бытовых и семейных проблем после секса закрепляет условный рефлекс «после секундного фейерверка последует унылый бытовой прессинг». И с каждым разом стремление к «феерическому» супружескому акту будет все меньше.

Словарный запас

Лексика – это своеобразный дресс-код. Примененный не ко времени сленг вызывает ступор. Неприемлемы в разной степени и «поршни» с «отбойными молотками», и безличные «зайки» и «пусики», если только это не ваши уникальные находки.

Дневник наблюдений

Наш мозг оснащен чудесным механизмом – зеркальными нейронами, которые позволяют нам, понаблюдав за кем-то, «примерить» на себя его поведение. Постель не исключение: надо замечать моменты наслаждения партнера и «отзеркаливать» их для получения обоюдного удовольствия.

График посещений

Отсутствие спонтанности или лишение свободы действий («милый, у меня овуляция, мы должны сделать ребенка») недопустимо, ведь мужчина не робот, а охотник. Лишите его природных инстинктов – и лишите себя секса.

Зато красиво лежала!

Не надо путать неприступность в момент флирта с неприступностью непосредственно в постели. Настоящей или мнимой холодностью посылается сигнал – мне секс с тобой не интересен – и желание пропадает.

Тот самый случай, когда лучше промолчать

Сравнивание с «бывшими» и рассказы о других (даже в негативном ключе), вызванные женской неуверенностью, обнуляют эрекцию. Момент интимной близости, конечно, располагает к сближению и следующей за ним откровенности. Но мозг, выплескивая окситоцин – гормон привязанности, лишает нас логики и трезвости суждений. И то ненужное, что будет сказано (особенно про «бывших»), невозможно будет переступить.