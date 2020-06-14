Одна из важных составляющих гармоничных отношений в паре – это интимная близость. Секс благотворно сказывается на эмоциональном и физическом здоровье. При активной половой жизни уровень иммуноглобулина поддерживается на высоком уровне. Нормализуется кровообращение, что сказывается на работе многих систем организма – кровь насыщается кислородом, улучшается память, повышается работоспособность мозга. Плюсы регулярной половой жизни не требуют доказательств. Но вот что делать и что происходит, когда секс отсутствует? Есть ли жизнь без секса? Так ли все плохо и беспросветно, если обстоятельства сложились таким образом, что никакого правильного сексуального графика у вас нет?

Картина первая – асексуальность

Асексуальность – это определение или самоопределение людей, которые частично, или полностью не испытывают сексуального влечения.

Асексуальность – это не сознательное половое воздержание при наличии сексуального влечения. Это отсутствие желания сексуального взаимодействия, жизнь без секса. Люди, считающие себя асексуальными, не испытывают отвращения к сексу, не выступают противниками интимной близости и не пропагандируют целибат. Это не история про комплексы. Асексуалы не нуждаются в сексе. И это не осознанное решение, а ориентация, которая для большинства будет казаться отличной от «стандарта».

Асексуальные люди чувствуют привлекательность противоположного пола. Тактильные контакты, такие как поцелуи, объятия, важны для них не менее, чем для других. Но все эти выражения близости никак не связаны с сексуальным притяжением. Асексуалы не видят смысла, не придают значения самому половому контакту. Кому-то из них это не необходимо, другим может быть и неприятно.

Почему так бывает?

Причина асексуальности – вовсе не секс, как удобно можно было предположить. Здесь чаще всего нет следов из детства, последствий негативного первого опыта или факта насилия, хотя на 100 % эти причины не исключены. Асексуалы не страдают от своей асексуальности. Скорее, дискомфорт и унижение им причиняют разговоры и осуждение общества, которое никак не может смириться с их нетипичностью.

Окружение привыкло думать, что с асексуалами что-то не так – например, это замаскированная гомосексуальность или фригидность, или тайные комплексы.

Чтобы было проще понять (и не домысливать), асексуальность можно поделить на 4 типа:



Половой инстинкт есть, притяжения нет. Люди этого типа прекрасно знают, что секс приносит удовольствие, но не чувствуют потребности в нем. Или считают это неприятным для себя. Это можно сравнить с рыбалкой или охотой: кому-то это приносит наслаждение, а кто-то это не отрицает и понимает, но не нуждается.

Есть сексуальное притяжение, но инстинкт слабый или отсутствует. Асексуалы этого типа влюбляются, сближаются эмоционально, духовно. Но не испытывают потребности в половом контакте.

Отсутствует все – и притяжение и инстинкт. Такие люди способны искренне дружить, но не влюбляться.

Есть все – и притяжение и инстинкт. Желание удовлетворяется мастурбацией, но секс с партнером считается неприемлемым по той или иной причине.



В зависимости от типа асексуальности можно выявить и ее причины. Например, при отсутствии и притяжения, и инстинкта вероятна причина медицинского характера – нарушение работы щитовидной железы, гормональный дисбаланс.

В некоторых случаях не исключаются и психологические причины. Потеря некоторых форм чувствительности может говорить о полученной травме или об обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР). Также асексуалы могут придерживаться определенных моральных или религиозных взглядов, запрещающих сексуальные контакты.

Картина вторая – целибат

Добровольное или вынужденное воздержание от секса – это тема, которая больше наполнена стереотипами и мифами, чем реальной значимостью. У каждого из нас в жизни может быть период, когда мы оказываемся наедине с собой. Все, что угодно – временное одиночество, развод, длительная медитация где-то на краю света, рождение ребенка, стресс.

За это время со здоровым организмом ничего такого, что описывают в разных источниках, не произойдет. С нервной системой ничего фатального не случится, и физиология тоже останется неизмененной. В этой ситуации опять давление оказывает общество с любимым стереотипом «у всех должен быть секс». Не дай Бог вы в данный момент в нем не нуждаетесь – вам скорее всего поставят диагноз и убедят, что с вами что-то не так.

И вот она, благодатная почва для комплексов и депрессивного состояния – «все вокруг нормальные, а со мной что-то не так». И если даже вы прекрасно жили какое-то время без секса, или сублимировали активность в творчество, или готовились к спортивным соревнованиям – все, что угодно, и это было гармонично! – теперь вы уже готовы предпринять необдуманные поступки, лишь бы снова стать «своим» и «нормальным».

Картина третья – есть проблема

Важно понимать, что интимная жизнь — это исключительно ваше дело, ваше тело и забота. Здесь не требуется ни «помощь зала», ни вычитывание откуда-то появившихся норм и правил. Здесь важна честность с самим собой и правдивый ответ на вопрос – «как я чувствую себя без секса». Если все нормально, если вы не испытываете дискомфорта и эмоциональных переживаний – расслабьтесь. Мы все разные. Что для одного – жизнь без секса, для другого невероятно насыщенная половая жизнь.

Другой вопрос, если вынужденный целибат вас тяготит, беспокоит и вы хотите разобраться в ситуации.



Сексуальных отношений нет из-за травмы. Мысли о половом контакте приводят к негативным эмоциональным переживаниям. В этом случае лучше всего обратиться к специалисту. Самостоятельно проблему решить сложно, и сама собой она не пройдет.

Секса нет, потому что только что закончились одни отношения, и вы не готовы начинать новые. Отпустите ситуацию и не торопите ни себя, ни события. Больший стресс принесут бесконечные мысли о «ненормальности» и необходимости секса. Ваша необходимость сейчас – осознать себя в новой реальности, исключить стрессы и прийти в себя. Все в итоге наладится, и сексуальная жизнь тоже.

Физиологические проблемы. Возможно, после тяжелых родов одна только мысль о сексе приводит вас в ужас. Женщина может не испытывать желания интимной близости в течения полугода после родов – и это в пределах нормы. Организму не хватает эстрогенов – в связи с этим есть ощутимый физический дискомфорт. Вы боитесь повредить послеродовые швы – в этом случае можно напрямую поинтересоваться у врача, когда перестать бояться. В конце концов, вам может быть «не до секса», вы не высыпаетесь, переживаете и свыкаетесь с новой счастливой реальностью. Не паникуйте, все придет в норму.



Безусловно, секс является важной частью отношений между мужчиной и женщиной. Но, практикуя жизнь без секса, осознанно или вынуждено обходясь без него в какой-то период, не стоит чересчур переоценивать возможные последствия. Решайте личную проблему, когда она есть, а не когда вам о ней сообщило общество. Если в вашей жизни сейчас такой период, можно сделать многое: