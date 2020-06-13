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Вопрос оккупации Шаумяна со стороны Азербайджана должен вернуться на стол переговоров

  Вопрос оккупации Шаумяна со стороны Азербайджана должен вернуться на стол переговоров
Карта Республики Арцах (оранжевым выделен оккупированный со стороны Азербайджана Шаумяновский район Арцаха)

Известный юрист и общественный деятель Зинавор Мегрян обратился на своей странице в Facebook с призывом взяться за восстановление справедливости в отношении армян из Шаумяновского района Арцаха. Зинавор Мегрян, сын Шагена Мегряна, героя Арцаха и командующего силами самообороны Шаумяновского района, подчеркнул, что вопрос Шаумяна надо вернуть на стол переговоров по Карабахскому конфликту.
Шаген Мегрян"С сегодняшнего дня, каждый день, каждый час я буду стремиться к тому, чтобы голос народа Шаумяна стал громче, решать его проблемы и восстанавливать справедливость. И пусть этот день станет новым началом лучшей работы для всех нас”, – заявил Зинавор Мегрян.
Напомним, что Шаумяновский район к началу Карабахской войны был населен преимущественно армянами.  2 сентября 1991 года совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов провозгласила образование Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в границах Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумяновского района. Территория Шаумяновского района  вошла в состав Нагорно-Карабахской Республики.

Сейчас район оккупирован азербайджанскими силами, а армянское население из него насильно изгнано. Тысячи людей стали беженцами и были вынуждены покинуть родные дома. Именно за права беженцев, репарации и восстановление исторической справедливости будет бороться Зинавор Мегрян.
 


  Источник:FMG NEWS

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