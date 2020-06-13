  Вопрос оккупации Шаумяна со стороны Азербайджана должен вернуться на стол переговоров

Известный юрист и общественный деятель Зинавор Мегрян обратился на своей странице в Facebook с призывом взяться за восстановление справедливости в отношении армян из Шаумяновского района Арцаха. Зинавор Мегрян, сын Шагена Мегряна, героя Арцаха и командующего силами самообороны Шаумяновского района, подчеркнул, что вопрос Шаумяна надо вернуть на стол переговоров по Карабахскому конфликту.
Шаген Мегрян"С сегодняшнего дня, каждый день, каждый час я буду стремиться к тому, чтобы голос народа Шаумяна стал громче, решать его проблемы и восстанавливать справедливость. И пусть этот день станет новым началом лучшей работы для всех нас”, – заявил Зинавор Мегрян.
Напомним, что Шаумяновский район к началу Карабахской войны был населен преимущественно армянами. 2 сентября 1991 года совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов провозгласила образование Нагорно-Карабахской Республики (НКР
) в границах Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумяновского района. Территория Шаумяновского района вошла в состав Нагорно-Карабахской Республики.
Сейчас район оккупирован азербайджанскими силами, а армянское население из него насильно изгнано. Тысячи людей стали беженцами и были вынуждены покинуть родные дома. Именно за права беженцев, репарации и восстановление исторической справедливости будет бороться Зинавор Мегрян.