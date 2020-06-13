50% товаров в магазинах Молдовы будет местного производства

Глава государства Молдовы Игорь Додон 12 июня провёл встречу с руководителем компании Kaufland в Молдавии Доной Рэпчугэ, а также, исполнительным директором компании в Молдове и Румынии Марко Хёсслем. Участники встречи обсудили стратегию развития компании в стране и проекты социальной ответственности, которые предстоит реализовать. Об этом сообщает

Также, в ходе беседы президент подчеркнул, что будет выступать за принятие законопроекта, который включает в себя то, что не менее половины товаров в магазинах должны быть местного производства.

Кроме того, во время обсуждения проектов, лидер страны высоко оценил деятельность зарубежного инвестора в Молдове и его намерения ещё больше увеличить количество магазинов в республике.

Отмечено, что компания хочет увеличить ассортимент продукции, которую выпускают исключительно только отечественные производители.

По окончанию встречи, Додон отметил необходимость поддержки местных производителей, в особенности, в такой трудный период, в связи с пандемической инфекцией коронавируса.