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В Санкт-Петербурге с 15 июня смягчат ограничения по COVID-19

  • 13.06.2020, 14:03,
  • В Мире + Европа
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В Санкт-Петербурге с 15 июня смягчат ограничения по COVID-19Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 13 июня подписал постановление об изменениях мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, с 15 июня ленинградцы смогут посетить, по предварительной записи, городские библиотеки, риелторские конторы, госархивы, рекрутинговые агентства, парикмахерские и общественные бани. Более того, возобновят работу фотомастерские и студии, а также фотоателье.

К тому же, мебельные магазины, организаций ИП, оказывающие бытовые услуги по ремонту, а также аренда велосипедов и самокатов, при условии обеспечения регулярной дезинфекции, также станут доступны.

Все перечисленные организации перед работой, обязаны соответствовать требованиям Роспотребнадзора.

Власти Петербурга подчеркнули, что запрет на проведение массовых мероприятий не распространяется на парад 24 июня.

Кроме того, спортклубы смогут возобновить подготовку атлетов сборных команд при соблюдении рекомендаций федеральной службы по надзору.

Также в следующий понедельник восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.

Помимо этого, вопрос о проведении музыкального фестиваля «Звёзды белых ночей» пока прорабатывается с Роспотребнадзором.

Добавим, что в Петербурге заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось до 20 305, из них выздоровели 9 561 пациента.





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